A tatabányai Decathlon kizárólag önkiszolgáló pénztárakkal várja vásárlóit -hangzott el a 9. Laurel Retail Konferencián. A szektor történetében mérföldkövet jelentő lépés része a vállalat összes magyarországi áruházát érintő, nagy automatizációs projektnek, amelytől a sportóriás évi több tízezer megspórolt munkaórát és országos átlagban mintegy 2 éves megtérülést vár.

A sportszerereket árusító áruházlánc már 200-nál is többet önkiszolgáló kasszát működtet a 11 hazai és külföldi üzleteiben is. A Decathlon áruházak példája most bizonyíthatja, hogy nagyobb méretű egységekben is van létjogosultsága a teljesen automatizált kasszazónáknak. A Walmart az Egyesült Államokban már a hipermarketek szegmensében is sikerrel alkalmazza ezt a stratégiát, de Magyarországon ez az első ilyen léptékű projekt – mondta Bessenyei Attila, a Laurel ügyvezetője.

Kulin Kitti, a Decathlon vásárlói kapcsolatok vezetője azt mondta, az átalakítások mozgatórugója a hatékonyság és a produktivitás növelése, valamint a számukra is egyre égetőbb munkaerőhiány enyhítése. Filozófiájuk szerint a legnagyobb hozzáadott értéket az eladótérben tudják nyújtani, ahol a kollégák egyben tanácsadók is. Márpedig a jelenlegi szűkös létszám mellett szükség esetén a direkt értékesítésben részt vevő munkatársaknak is be kell ülniük a pénztárakhoz, ami nem ideális.

Egyre több áruházban lesz önkiszolgáló kassza

Kiemelte: a budaörsi áruházban egy éve 15 hagyományos kassza működött, melyek heti 520 órányi munkát adtak a dolgozóknak. Ez jelenleg, amikor is 5 hagyományos pénztár mellett 10 önkiszolgáló üzemel - ezek közül 5 csak bankkártyát, 5 pedig készpénzt is elfogad -már kevesebb mint 300 óra. Éves szinten ez egyetlen áruházban nagyjából 10 ezer megspórolt munkaóra, ami várhatóan még több lesz, és a tervek szerint ősszel a budaörsi áruház is átáll a teljesen önkiszolgáló üzemmódra - mondta Kulin Kitti.

A tatabányai indulásra első lépcsőfokként tekintenek, amelyet még az idén követ az említett első számú áruház, továbbá két kisebb egység is.

A távlati cél pedig, hogy 2023 végére a 24 magyarországi Decathlon túlnyomó többségében – sikeres tesztidőszak esetén akár az összesben – megszűnjenek a hagyományos kasszák.

Budaörsön nyolc hónapos megtérüléssel kalkulálnak, ez a kisebb üzletek esetén értelemszerűen valamelyest hosszabb idő. A 24 áruházban az országos megtérülés nagyjából 2 év lesz – fogalmazott Kulin Kitti.

A mostani projekt újabb fontos állomás a világ legnagyobb sportszer-forgalmazója és a kereskedelmi informatika vezető hazai vállalatának évek óta tartó együttműködésében.

Ennek eredménye többek közt, hogy a Laurel saját fejlesztésű kasszaszoftverét (Laura) bármely frissen nyíló Decathlon választhatja a világon, amely lehetőséggel Ausztriában, Horvátországban, Lettországban Szerbiában és Szlovákiában már éltek is.

A teljesen önkiszolgáló kasszákra építő átállásunkat is árgus szemekkel figyelik külföldön, és ha beigazolódnak a várakozásaink, akkor nemcsak itthon, hanem nemzetközi téren is sokan átvehetik a magyar receptet – mondta a Decathlon vásárlói kapcsolatok vezetője.

Kulin Kitti beszélt arról is, hogy vannak további innovatív terveik is, néhány éven belül szeretnének elindítani egy applikációt, melynek segítségével a vásárlók az eladótérben, a kasszazónát teljesen kikerülve is fizethetnek.