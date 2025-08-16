Deviza
Reptéri sztrájkok nehezítik Európában és a tengerentúl is a nyaralók dolgát - a magyar utasoknak is érdemes figyelni

Úgy tűnt sikerül idén nyáron elkerülni a fennakadásokat a repülésben. Ám az utóbbi napokban sztrájkba léptek az Atlanti-óceán mind a két oldalán fontos légitársaságok dolgozói.
K. B. G.
2025.08.16, 09:43

Noha eddig úgy tűnt, hogy a nyaralni vágyók megússzák az idei nyarat komolyabb légipari sztrájkok és más a repülést megnehezítő fennakadások, repülőtéri káosz és járattörlések nélkül, úgy tűnik ennek vége.

Az Air Canada dolgozói sombato léptek sztrjkba/Fotó: AFP

A hétvégén több sztrájk is kezdődött

Pénteken a Ryanair spanyolországi földi kiszolgálószemélyzete tette le a munkát, első körben három napra, míg szombaton az Air Canada légiutas-kísérői léptek sztrájkba, miután hosszas tárgyalások után nem sikerült megállapodniuk a légitársasággal. A több mint 10 ezer dolgozósztrájkja miatt az Air Canada felfüggesztette teljes működését, napi 700 gép nem indul útnak, ami világszerte mintegy 130 ezer embert érint naponta – jelenti az AP hírügynökség. Ráadásul szemben a Ryanair-sztrájkkal, ebben az esetben azt sem tudni, hogy meddig tart a munkabeszüntetés.

A spanyolországi poggyászkezelők sztrájkja több ezer magyar utazót is érinthet, 

ám nekik inkább csak késésekre, hosszú sorokra és várakozásra kell felkészülniük, hiszen a Ryanair nem töröl járatokat a munkabeszüntetés miatt. Ráadásul kompenzáció sem mindig jár, mivel a földi személyzet sztrájkja rendkívüli körülménynek számít. A sztrájk okozta késésekért tehát csupán bizonyos esetekben igényelhető készpénzes kártérítés, de a Ryanairnek ettől függetlenül gondoskodnia kell az utasokról a fennakadás miatt. 

A munkások akciója más légitársaságok járatait is érintheti, miután a poggyászkezelés lassabb volta az ugyanazon létesítményeket használó többi társaság munkáját is megnehezíti. A dolgozók a bizonytalan munkakörülmények és a munkajogok folyamatos megsértése miatt léptek sztrjkba Spanyolországban.

Az Air Canada globális leállását okozó munkabeszüntetés hátterében pedig a kollektív szerződésben felajánlott fizetések okozzák a vita legfőbb pontját, miután főként az elő évre szóló ajánlatot tartják elégtelennek a légiutas-kíséről.

