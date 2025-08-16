Deviza
Tajvan
Donald Trump
Hszi Csin-ping

Trump szerint Hszi ígéretet tett neki: amíg hatalmon van, nem váltja be terveit

A kínai elnök szerint addig nem támadják meg Tajvant, amíg Trump van hatalmon. A sziget helyzete Trump szerint hasonlít Ukrajnáéhoz.
K. B. G.
2025.08.16, 10:10
Frissítve: 2025.08.16, 10:10

Donald Trump amerikai elnök szerint kínai kollégája, Hszi Csin-ping azt mondta neki, hogy Kína nem indít inváziót Tajvan ellen, amíg ő hivatalban van. Az elnök erről a Fox Newsnak még a Trump-Putyin-találkozó előtt beszélt pénteken.

Donald Trump szerint Kína nagyon türelmes/Fotó: AFP

Trump az ukrajnai helyzetet hasonlította össze Tajvanéval és ennek kapcsán idézte fel Hszi szavait, mely szerint mindaddig, amíg ő van hatalmon, nem fogják megtámadni a szigetet – olvasható a The Guardian összefoglalójában, mely szerint az amerikai elnök arra is figyelmeztetett, hogy Kína nagyon türelmes.

Trump és Hszi első, megerősített telefonhívására az amerikai elnök második ciklusa alatt júniusban került sor, 

ugyanakkor Trump már áprilisban is beszélt arról, hogy telefonon egyeztetett a kínai elnökkel, ám azt nem árulta el, hogy a hívásra mikor került sor.

Kína úgy véli, hogy Tajvan az ország területéhez tartozik és többször jelezte, hogy az rszág újraegyesítésére készül, ha kell erő használatával is. A demokratikusan kormányzott sziget ugyanakkor hallani sem akar Peking terveiről. Noha Washington Tajvan első számú fegyverszállítója és nemzetközi támogatója, formális diplomáciai kapcsolatokat nem tart fent a szigettel.

