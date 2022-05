Több ismert közéleti személyiség is összefogott annak érdekében, hogy a Twitter bojkottálására szólítsák fel a hirdetőket, ha Elon Musk bevezeti a korlátlan szólásszabadság alkalmazását a közösségi oldalon – írta meg a Daily Mail.

Huszonhat civil szervezet és érdekvédelmi szervezet írt alá egy levelet, amelyben kifejezik az aggodalmukat a világ leggazdagabb emberének terve miatt.

Az, hogy Elon Musk átvette a Twittert, tovább mérgezi információs ökoszisztémánkat, és közvetlen veszélyt jelent a közbiztonságra, különösen a már amúgy is leginkább kiszolgáltatottak és marginalizáltak körében

– írták a bojkott támogatói. Megfogalmazásuk szerint a Twitteren való jelenlét miatt a cégeket akár „a gyűlöletet, a szélsőségességet” és az „összeesküvés-elméleteket felerősítő platformmal” azonosíthatják majd. A szerzők majd így folytatták: „Musk irányítása alatt fennáll annak a veszélye, hogy

a Twitter a félretájékoztatás pöcegödörévé válik, és az Ön márkájával szennyezi információs ökoszisztémánkat egy olyan időszakban, amikor az intézményekbe és a médiába vetett bizalom már minden idők mélypontján van”.

Fotó: Anadolu Agency /AFP

Musk maga válaszolt a levélre, és úgy fogalmazott, hogy utánajárna, ki finanszírozza azokat a civil szervezeteket, amelyek több nagynevű amerikai céget – köztük a Coca-Colát és a Disney-t is – a Twitter bojkottálására szólítottak fel. A Daily Mail cikke szerint a Musk-ellenesek között van

Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa, a Clinton- és Obama-kormányzat egykori munkatársai által alapított civil szervezetek, gazdag demokrata adományozók és családi alapítványaik, szakszervezetek és több európai kormány is.

A levél aláírói között szerepel például az Accountable Tech, amelyet Nicole Gill politikai tanácsadó, illetve Jesse Lehrich, Hillary Clinton kampányának egykori külpolitikai szóvivője vezet. Aláírta továbbá a Media Matters for America is, amelyet 2004-ben alapított David Brock, akit korábban konzervatív újságíróként tartottak számon, majd a Politico a „demokraták támadókutyájaként” jellemzett.

Az UltraViolet is aláírta a levelet, a szerveződés pedig „a szexizmus elleni küzdelemben” vesz részt. A csoportot több szakszervezet is támogatja, köztük az Amerikai Munkaügyi Szövetség, az Ipari Szervezetek Kongresszusa (AFL-CIO) és az Amerikai Tanárok Szövetsége. A cikk emlékeztet, hogy a levelet aláíró szervezetek közül nem mindegyik amerikai székhelyű, például a Center for Countering Digital Hate brit székhelyű és Munkáspárt vezető személyiségeinek egykori tanácsadója, Imran Ahmed vezeti.

Az európai kormányok erőteljesen részt vesznek egy másik aláíró, az Access Now támogatásában. A csoport célja, hogy kiálljon választások tisztaságáért, valamint az emberi jogok védelméért. A csoport mára globálissá vált, világszerte több irodával is rendelkezik. Legújabb jelentésük szerint a legnagyobb adományozójuk a svéd kormány fejlesztési ügynöksége, a Sida, illetve Soros Nyílt Társadalom Alapítványa, illetve jelentős összegekkel támogatja még Dánia, Németország és Hollandia kormánya, valamint Kanada is.

Musk április közepén jelentette be, hogy felvásárolná a Twittert, a hónap végén pedig a cég vezetősége el is fogadta az üzletember körülbelül 44 milliárd dolláros ajánlatát. A milliárdos elmondta, azért akarta megkötni az üzletet, mert úgy gondolja, a Twitterben megvan a potenciál ahhoz, hogy a szólásszabadság vezető platformja legyen.