Azok az utazók, akik az elmúlt két hónapban utasbiztosítást kötöttek a Netrisk.hu-n a legtöbben Olaszországba utaztak. A nyaralók 16 százaléka választotta decinációként Itáliát, 14 százalékuk pedig az Adriai-tengert kedveli és Horvátországba utazik, de népszerű úticélnak tűnik Görögország (7 százalék), Ausztria (6 százalék) és Spanyolország (6 százalék) is. A május előtti időszakban még más volt a célországok sorrendje, a legkeresettebb Ausztria, Olaszország, Spanyolország, Anglia és Németország voltak.

Főleg a tengerentúli utazások biztosítási díja emelkedett

A nyári időszakban átlagosan egy hétre utaznak el a magyarok. 2021-ben tíznapos utazásokra kötöttek utasbiztosítást, ugyanakkor nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy 2022-ben rövidült volna a nyaralások intervalluma, mivel a hosszabb, családi üdülések száma július-augusztusban szokott megugrani, így várhatóan a hétnapos átlag még emelkedni fog– mondta a VG-nek Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője.

Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP via AFP

Jelenleg az európai országok a legnépszerűbbek, a kontinensen kívüli desztinációkat a biztosítást kötők csupán 8 százaléka választja. Utóbbi utazóknak kell mélyebben a zsebükbe nyúlni, hiszen a biztosítások díjak jellemzően az amerikai, tengerentúli utazások esetében emelkedtek jelentősebben.

Az európai utak tekintetében kisebb mértékű drágulás tapasztalhatnak a nyaralók. Az autós utakhoz köthető biztosítások körülbelül 5 százalékkal, a repülős utak 10 százalékkal drágultak, de van olyan biztosító is, aki nem emelt, és olyan is, aki a nyári időszakra 20 százalékkal csökkentette az európai desztinációkra vonatkozó alapdíjait - sorolta a szakember. Konkrétumokat említve Cseh Anett hozzátette: az elmúlt két hónapban 639 forint volt az átlagos napi díj, 2021. első két nyári hónapjában ugyanez az átlagdíj 585 forint volt. 2021-et megelőző években a napi díj értéke egyébként már megjárta a 600 forint feletti szinteket.

A biztosítottak közel fele repülővel, harmada pedig autóval kel útra. Az egyéb utazási eszközzel útnak indulók aránya jóval alacsonyabb, de évről-évre megjelennek a Netrisk.hu-n kötött utasbiztosítások között. Motorral az utazók 2 százaléka indul el, a nyaralók egy százaléka lakóautóval vagy lakókocsival utazik. Az utasok közel tizede pedig vonattal és busszal indul el a külföldi nyaralására. Május-júniusban az útra kelők harmada a városnézést jelölte meg programként, ötöde pedig a tengerparti nyaralás miatt kötött utasbiztosítást.

Belföldre is bebiztosíthatjuk magunkat

Van egy szűk réteg a Netrisk.hu ügyfelei között, akik a belföldi utazásokhoz is vásárolnak biztosítási védelmet, ezen biztosítások átlagos napidíja 430 forint körül alakul és jellemzően olyan klasszikus utasbiztosítási fedezetek szerepelnek a csomagokban, mint a poggyászbiztosítás, útlemondás (sztornó) biztosítás, vagy éppen gépjárműassistance-szolgáltatás.

Fotó: Shutterstock

Emellett olyan egészségügyi problémákkal kapcsolatos térítéseket is nyújt, mint a betegszállítás költsége, a nyaralás megszakítása miatt ki nem használt szállásköltség térítése, vagy éppen az utazás során elszenvedett baleset miatt járó táppénzkiegészítés – mondta Cseh Anett. Kárigények tekintetében ebben az évben is eddig a standard problémák miatt jelentettek károkat az ügyfelek – válaszolta a biztosítási portál termékfejlesztési vezetője VG-nek. Sok kárbejelentés érkezik járattörlés és bőrönd sérülés miatt. A bejelentések másik csoportja pedig valamilyen betegséghez, balesethez köthető. Nyári hónapokban a gyomorrontás és a fülgyulladás miatt keresnek fel leggyakrabban orvost a nyaralók, de a tengerparti nyaralásoknál sokan lépnek tengeri sünbe is és emiatt szorulnak orvosi ellátásra.