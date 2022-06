Az Egyesült Államok Szövetségi Élelmiszer és Gyógszerhatósága (FDA) szerint az amerikai Juul Labs Inc. nem tudta elég meggyőzően bizonyítani, hogy az általa gyártott, dohány illetve mentol ízű e-cigaretták használata biztonságos, ezért arra kötelezte a társaságot, hogy hagyjon fel azok árusításával. Az FDA csütörtöki közleményében felszólította a dohánykereskedőket, hogy vegyék le polcaikról a Juul elektromos cigarettáit, illetve az azok mellé árult úgynevezett pod-okat, vagy utántöltő kapszulákat, és helyettük térjenek át más gyártók hasonló termékeire – írta a The Wall Street Journal.

Az Altria 35 százalékos érdekeltségébe tartozó Juul Labs jelezte: nem ért egyet a hatósági döntéssel, és minden rendelkezésre álló eszközzel azon lesz, hogy az amerikai piacon maradhasson, hozzátéve, hogy az elmúlt két évben elegendő bizonyítékot nyújtott be az FDA-nak arról, hogy a készülékei nem veszélyesek.

A Juul agresszív reklámkampányaival vált egycsapásra népszerűvé az amerikai tinédzserek körében, akik megkedvelték a különleges dizájnú, leggyakrabban egy pendrive-hoz hasonlított, egyszerűen kezelhető készüléket, illetve az e-cigik gyümölcsös ízét. Sokan közülük nem is tudták, hogy a termékekben függőséget okozó nikotin is van.

A Juul piacra lépése után nem sokkal, négy éve vonta magára először a hatóság figyelmét. Az FDA akkor a Juul gyümölcs ízesítésű e-cigaretta kapszuláit kezdte vizsgálni. A vizsgálat – és az azt kísérő média-hadjárat – eredménye az lett, hogy a cég 2019-ben megszüntette a gyümölcs ízesítésű termékek gyártását és felhagyott a reklámtevékenységével, amelyről kritikusok azt állították, hogy kifejezetten a fiatalokat célozza. Addigra a Juul készülékeit kilenc fogyasztó rejtélyes haláláért és több száz másik súlyos megbetegedéséért tették felelőssé, a közvélemény pedig a céget okolta az e-cigaretta-használat a tinédzserek körében tapasztalható rohamos terjedéséért.

A Juul Labs ekkor kért újból engedélyt a dohány és mentol ízesítésű termékei forgalmazására; ez az, amit most megvont tőle az FDA. A döntést indoklása szerint a Juul által benyújtott adatok nem győzték meg a hatóságot arról, hogy a készülék használata során nem jutnak a fogyasztó szervezetébe a nikotin mellett más egészségére potenciálisan káros anyagok is. Az FDA a folyékony nikotin mellett olyan vegyületeket azonosított az utántöltő kapszulákban, amelyek – álláspontja szerint – hosszú távú egészségkárosodást is okozhatnak, sőt akár a szert használó génállományát is károsíthatják.

A CDC tavalyi kutatása szerint az amerikai diákok többsége már rég nem a Juul e-cigijeit szívja. A fiatalok körében messze legnépszerűbbek a Reynolds American Tobacco által gyártott Vuse készülékei. Ezek forgalmazási engedélyét az FDA most meghosszabbította.

A hatóság döntése ellen nem csak a Juul Labs, de a fogyasztók, sőt, több szakértő is felszólalt. A Juul termékei a legnépszerűbb e-cigaretták jelenleg az Egyesült Államokban, a piac forgalmának harmadát ezek teszik ki; azzal, hogy az FDA megtiltotta ezek árusítását, akadályt gördített a hagyományos cigarettáról leszokni akaró fogyasztók elé – állítják a döntéssel szemben kritikus kutatók.

A gyógyszerhatóság friss ajánlása szerint a hagyományos cigarettáról az e-cigire váltani kívánó fogyasztóknak van választása: az FDA ugyanis a Juul Labs-zel szemben hozott döntésével egy füst alatt meghosszabbította az NJOY Holdings Inc, illetve a British American Tobacco tulajdonában lévő Reynolds American Inc. hasonló termékeinek forgalmazási engedélyét az Egyesült Államokban. Érdekes módon az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) egy tavaly készült felmérése szerint az amerikai középiskolások körében a Reynolds American által gyártott Vuse márkájú e-cigaretták kétszer olyan népszerűek voltak, mint a Juul termékei, a BAT leányvállalata ellen azonban nem indult hasonló médiakampány, mint riválisával szemben.

Az Egyesült Államok felnőtt lakosságának 12,5 százaléka, mintegy 30,8 millió ember rendszeres dohányos; az e-cigaretták megjelenése a fiatalok körében is újra népszerűvé tette a dohányzást, egy 2021-es kormányzati felmérés szerint az amerikai diákok 11 százaléka, összesen 1,7 millió fiatal gyújt rá rendszeresen egy-egy e-cigire. Az FDA hosszú távú terve, hogy teljesen betiltja a nikotin-tartalmú cigaretták forgalmazását az Egyesült Államokban, ezzel gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítve az évi 95 milliárd dolláros amerikai dohánypiac működését. Ez azonban minden várakozás szerint akár évtizedekbe is telhet, hiszen a hatóság még az Európában már betiltott mentolos cigaretták piaci kivonásával is késik. Erről itt írtunk hosszabban: