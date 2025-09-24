Az ipari beruházásokat is támogathatja az Otthon Start program

Az európai átlag felett növekszik a hazai ingatlanpiac, és ez a folyamatot még csak most kezdi el hajtani az Otthon Start. A lakossági ingatlanok mellett az utóbbi két évben az ipari beruházások is rendkívül nagy számban jelentek meg Magyarországon. Ebben az időszakban több mint 23 milliárd eurónyi működő tőke irányult hazánkba, ami meghaladta Csehország, Szlovákia és Lengyelország együttes értékét. Ahol pedig ipari park épül, ott a munkaerőnek laknia is kell, és itt kapcsolódhat össze a szektor az Otthon Start fix 3 százalékos hitellel.

A Négyzetméter Fix 3 legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

A Négyzetméter Fix 3 vendége volt az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke, aki nagyon fontosnak tartotta az idei, müncheni Expo Realt, ahol több magyar kiállító is megjelenik október 6–8. között.

Az expó Európa egyik legnagyobb ingatlanpiaci kiállítása, ahol 75 országból kétezer vállalkozás és nagyjából 40 ezer döntéshozó jelenik meg. Ebben a közegben lehet majd prezentálni Magyarországot, mint az ingatlanberuházások kelet-közép-európai központját. A Magyarország-standot az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alakította ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a világ vezető ingatlan-tanácsadó vállalata, a CBRE szakmai támogatásával.

Székely Ádám elmondta, hogy hazánkban jelenleg is rendkívül nagy területen valósulnak meg ipari beruházások, elég csak a debreceni BMW- vagy a szegedi BYD-gyárat említeni, de ott van például a CATL-gyár is. Ezeket a hatalmas fejlesztéseket számtalan kiszolgáló cég veheti körül, hiszen a vállalatok az értékláncukat szeretik minél hatékonyabban megoldani. Így olyan további ipari létesítmények érkezhetnek hazánkba, amelyek profitálhatnak a gigaberuházások működéséből.

Az ipari fejlesztésekhez kapcsolódik az Otthon Start 3 százalékos hitel

Az ipari beruházások értelemszerűen népességnövekedést jelentenek a térségükben. A munkaerő oda vándorol, családok telepszenek le és gyarapodnak ezeken a településeken. Számukra fontos a megfelelő lakhatás biztosítása. Az Otthon Start 3 százalékos hitel megadja a lehetőséget a családoknak, hogy a legjobb munkahelyekhez költözzenek. Az elérhető lakóingatlan-kínálatnak kell már csak reagálnia ezekre a folyamatokra. Ha ezek a beruházások is megvalósulnak, az egy nemzetgazdasági szempontból rendkívül erős hajtóerőt adhat Magyarországnak.