A 2022-es és 2023-as kimagasló inflációs évek óta érzékenyebbek vagyunk az árakra és a különféle fizetendő díjakra, amelyekbe a pénzügyi költségek is beletartoznak. A pénzügyekért fizetendő díjakat sokszor amúgy is feleslegesnek érezhetik az emberek, hiszen csak a fizetésükhöz, jövedelmükhöz szeretnének hozzájutni. Hát még akkor, ha hajmeresztő emelések is történnek a számla- és kártyahasználati díjakban!

Díjak a bankolásban – Meddig tart még az olcsó bankszámlák kora? / Fotó: Thx4Stock team / Shutterstock

Meddig tart még az alacsony bankszámladíjak kora?

Egyelőre még bőven van idő. A kormány nyomására a Magyar Nemzeti Bank mint szabályozó hatóság idén májusban avatkozott be a piac működésébe a Magyar Bankszövetséggel történt megállapodással. A kormány arra kérte a bankokat, hogy ne hárítsák át az idei inflációs díjemelést az ügyfelekre. Akik ezt már megtették, azoktól pedig az emelés visszavonását kérte.

A bankok jövő év június 30-ig vállalták a tavalyi díjak megtartását, azaz idén és 2026 első fél évében a 2024-es díjszinteken bankolhatunk, leszámítva az illetékemelés hatását, melyre a bankok „önkéntes” díjemelési moratóriuma nem vonatkozik. Azonban a bankszámlavezetési havidíjak, az éves kártyadíjak és sok más banki díj, melyeket nem terhel pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő összeg, valóban a 2024-es szinten maradnak.

Erre azért volt szükség, mert az egyoldalú szerződésmódosítást szabályozó törvény szerint a bankok évente egyszer emelhetik a díjaikat, mégpedig az előző évi infláció mértékével. A törvény azonban nem tiltja azoknak a pluszköltségeknek az áthárítását sem az ügyfelekre, amelyeket a bankok is külső hatásként szenvednek el.

Azért volt fontos az inflációkövető áremelkedés elkerülése, mert tavaly augusztus 1-jétől megemelkedett a pénzügyi tranzakciós illeték mértéke, amely minden készpénzfelvételt és minden, 50 ezer forint feletti átutalást terhel. A kormány azonban a rendeletben megtiltotta a bankoknak az illetékemelés áthárítását a lakosságra, a tavalyi év végéig.

Ezt az állami elvonást a jogszabály szerint a banknak kell fizetnie, de átháríthatja azt az ügyfelekre. Mindez ráadásul két részletben történt volna: a bankok előbb az év elején érvényesítették az illetékemelést, hiszen az egy előre ismert pluszteher volt, majd a tavalyi év inflációjának ismeretében, bankonként eltérő időpontban, de nagyjából március és május között érkezett volna a következő, inflációs díjemelés.