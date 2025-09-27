Egy kínai hajó teljesen átalakítja a világkereskedleem menetét - mindenki beszáll az északi sarkkörért folyó harcba

Globális versenyt indított új, korábban hajózhatatlan hajózási útvonalak létrehozásáért, az egykor távoli olaj- és gázmezőkhöz és ásványkincs-raktárakhoz való hozzáférésért a klímaváltozás, az északi sarkkör jegének olvadása. Oroszország már tavaly kijelölte a következő tíz év fejlesztési irányát, Kína a héten elindította a rendszeres konténerszállítást ezen az útvonalon Európa és Ázsia között, de mások sem akarnak lemaradni, beindult a nagyüzemi jégtörőépítés.
A kanadai kormány két tucatnyi új jégtörő építését finanszírozza, hogy megduplázza a jelenlegi flottáját. A Bloomberg tudósítás szerint a munka részben kooperációban zajlik: Finnországgal közösen gyártják több mint fél évszázad után az első nehéz jégtörőt, ami az előzetes becslések szerint 3,3 milliárd kanadai dollárba kerül majd, és egész évben képes lesz a sarkkörön túl közlekedni. (Egy kanadai dollár 238,4 forint.)
Az érintett nemzeteknek nagy lemaradást kell behozniuk, mert
Oroszország és Kína ismerte fel elsőként a kínálkozó lehetőségeket.
Moszkva katonai bázisokat fejleszt a térségben, például a vitatott hovatartozású Vrangel-szigeten, és az év elején az amerikai szankciók ellenére megkezdte a termelést az északi-sarki Arctic LNG 2 projekt is, ahonnan Ázsiát látják el cseppfolyósított földgázzal. Már tavaly megjelöltek ambiciózus hosszabb távú terveket is.
Kína is nagyra törő terveket dédelget: a hét elején elindult az első konténerszállító, az Istanbul Bridge az ország középső részén lévő ningpói kikötőből az angliai Felixstowe kikötőjébe, hivatalosan is megnyitva ezzel kínai-európai északi-sarki expresszt. A rakomány 18 nap alatt ér a célállomására, jelentősen csökkentve a szállítási időt és ezzel együtt a költségeket és növelve a hatékonyságot.
A Global Times értesülése szerint az expressz
összeköti majd a nagy kínai kikötőket az európaiakkal,
a felixstowe-i mellett többek között a rotterdamival, a hamburgival és a gdanskival is, ami komoly versenyelőnyt jelent a kínai cégek számára a karácsonyi kereskedelmi csúcsszezon előtt.
Az Istanbul Bridge a High North News tudósítása szerint 4890 konténert képes egyszerre szállítani, vagyis aprónak számít azokhoz képest, amelyek a Szuezi- vagy a Panama-csatornán hajóznak egyszerre akár húszezerrel, de az északi útvonalon jelentős méretűnek számít.
Donald Trump amerikai elnök is ambiciózus jégtörő-terveket dédelget, és valóban van hová fejlődni: az Egyesült Államoknak jelenleg csupán három ilyen hajója van, ehhez szeretne hozzáadni még 48-at. „Nagy, gyönyörű” adócsomagja 8,6 milliárd dollárt tartalmaz kezdetnek erre a célra.
Ezzel még mindig nem előznék meg egyébként Oroszországot, amely
de Mihail Grigorjev, a moszkvai székhelyű Gecon tanácsadó igazgatója szerint egy továbbira is aláírtak már szerződést.
„Soha nem láttam még ilyen keresletet jégtörőépítésre” – vallotta be James Davis, a québeci Chantier Davie Canada vezérigazgatója; a cég építi a finnekkel az új kanadai hajót.
A jégtörőkre nem csupán azért van szükség, hogy folyamatosan hajózhassanak velük egész évben, sok más dologra is használhatóak. Meg tudják tisztítani a kikötőket a jégtől, felderítést végezhetnek, kutatási és mentési célokat szolgálhatnak és ami szintén nem mellékes:
bizonyítják az érintett országok jelenlétét érzékeny és fontos térségekben.
Van azonban egy nagy hátrányuk: nem tudják nyomon követni vagy elkerülni a tengeralattjárókat, mert túlságosan nagy zajt csapnak.
Emiatt azonban egyelőre valószínűleg nem kell aggódniuk. A kínaiak a gyorsaság mellett azért is preferálják ezt az útvonalat, mert viszonylag biztonságos geopolitikai környezetet jelent, nem kell konfliktustól, kalózoktól és attól sem tartani, hogy a hajók feltorlódása miatt fennakadások lesznek.
