Egy kínai hajó teljesen átalakítja a világkereskedleem menetét - mindenki beszáll az északi sarkkörért folyó harcba

Globális versenyt indított új, korábban hajózhatatlan hajózási útvonalak létrehozásáért, az egykor távoli olaj- és gázmezőkhöz és ásványkincs-raktárakhoz való hozzáférésért a klímaváltozás, az északi sarkkör jegének olvadása. Oroszország már tavaly kijelölte a következő tíz év fejlesztési irányát, Kína a héten elindította a rendszeres konténerszállítást ezen az útvonalon Európa és Ázsia között, de mások sem akarnak lemaradni, beindult a nagyüzemi jégtörőépítés.

A jég olvadásával egyre fontosabb vélik az északi sarkkör / Fotó: robertharding via AFP

A kanadai kormány két tucatnyi új jégtörő építését finanszírozza, hogy megduplázza a jelenlegi flottáját. A Bloomberg tudósítás szerint a munka részben kooperációban zajlik: Finnországgal közösen gyártják több mint fél évszázad után az első nehéz jégtörőt, ami az előzetes becslések szerint 3,3 milliárd kanadai dollárba kerül majd, és egész évben képes lesz a sarkkörön túl közlekedni. (Egy kanadai dollár 238,4 forint.)

Az érintett nemzeteknek nagy lemaradást kell behozniuk, mert

Oroszország és Kína ismerte fel elsőként a kínálkozó lehetőségeket.

Moszkva katonai bázisokat fejleszt a térségben, például a vitatott hovatartozású Vrangel-szigeten, és az év elején az amerikai szankciók ellenére megkezdte a termelést az északi-sarki Arctic LNG 2 projekt is, ahonnan Ázsiát látják el cseppfolyósított földgázzal. Már tavaly megjelöltek ambiciózus hosszabb távú terveket is.

Kína is nagyra törő terveket dédelget: a hét elején elindult az első konténerszállító, az Istanbul Bridge az ország középső részén lévő ningpói kikötőből az angliai Felixstowe kikötőjébe, hivatalosan is megnyitva ezzel kínai-európai északi-sarki expresszt. A rakomány 18 nap alatt ér a célállomására, jelentősen csökkentve a szállítási időt és ezzel együtt a költségeket és növelve a hatékonyságot.

A Global Times értesülése szerint az expressz

összeköti majd a nagy kínai kikötőket az európaiakkal,

a felixstowe-i mellett többek között a rotterdamival, a hamburgival és a gdanskival is, ami komoly versenyelőnyt jelent a kínai cégek számára a karácsonyi kereskedelmi csúcsszezon előtt.