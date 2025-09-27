A sztárfémen múlhat az adatközpontok terjedése

A feje tetejére állíthatják a mesterséges intelligenciával felszerelt adatközpontok a réz piacát, mely az elektromos átállás, az elektromosság terjedése miatt egyébként is komoly kihívások elé néz. Az alapanyag árának emelkedésére és a készletek csökkenésére egyaránt kell számítani. Ezeket a fejleményeket pedig felerősítheti, ha kitart a mesterséges intelligenciával ellátott adatközpontok most látott arányú terjedése. Ezzel összefüggésben ugyanis 2035-ig akár 6 milló tonnának megfelelő rézhiány is kialakulhat a piacokon, megborítva azok egyensúlyát, és fékezve az adatközpontok terjedését – írja az Origo.

A réz rendelkezésre állása visszafoghatja az adatközpontok terjedését (illusztráció)

Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Minden szem a réz piacára szegeződik

A lap arról ír, hogy a közelmúltban megjelent BloombergNEF jelentés szerint az adatközpontok szektorális igénye a rézre a következő évtizedben évente átlagosan 400 ezer tonna körül alakul.

A csúcsra 2028-ban kell számítani, 572 ezer tonnával.

2035-ig az adatközpontok elképesztő mennyiségű rezet fognak igényelni, nagyjából 4,3 millió tonnát, miközben más szektorokból is óriási lesz a kereslet a fém iránt. Például az energiaátvitel és a szélenergia szektorainak a rézigénye 2035-ig a jelenlegi duplájára növekedik majd. Kérdés, lesz-e honnan kiszolgálni ezt az igényt.

Az elemzés szerint az adatközpontok részéről a rézpiacra kifejtett nyomás arra világít rá, hogy nem pusztán az energetikai kihívások a jelentősek a szektorban, hanem az is, hogy új rézkészletek azonosítására, az ezt szolgáló finanszírozásra éveken át nem fordítottak elég figyelmet a világon.

Eközben a réz ára növekedik, az elemzés szerint 2028-ban már 13,5 ezer dollárba kerül majd abból egy tonna.

2035-ben a világon 29 millió tonna réz áll majd rendelkezésre, ami lényegesen kevesebb annál a 35 millió tonnánál, amennyire a világon abban az évben szüksége lenne. Az adatközpontok esetében pedig okkal hangsúlyozzák, hogy hagyományos, vagy mesterséges intelligenciával hajtott adatközpontról van-e szó. Az utóbbiak rézigénye ugyanis jóval magasabb, mint a hagyományos adatközpontoké:

egy MI-adatközpont kapacitása 0,9-1,3 tonna rezet igényel megawattonként;

egy tipikus MI-adatközpont akár 50 ezer tonna rezet is tartalmazhat.

Az adatközpontok ezért nem csak az általuk biztosított informatikai szolgáltatások miatt, hanem létesítményként is értékesek. 2020-ban csak az észak-amerikai infrastruktúra 33 milliárd dollárt ért. Ez 2030-ra 70 milliárd dollárra, 2040-re 185 milliárd dollárra (mostani árfolyamon kb. 63 ezer milliárd forintra) nőhet.

További részletek az Origó cikkében olvashatók.