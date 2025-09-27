Megkezdődött a MÁV 15 milliárdos felújítási programja, Martonvásár is érintett

A Feol.hu azt írja, hogy a munkálatok már szeptemberben megkezdődtek a MÁV érintett megállóhelyein. A 132 milliós projekt keretében több fontos fejlesztés is megvalósul Martonvásáron – jelentette be Facebook-videójában Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője. Az épület lapostetője új szigetelést kap, a homlokzat és a MÁV utasforgalmi terei is megújulnak. A vasútállomás akadálymentes lesz, és új kerékpártároló is épül.

A MÁV folytatja az állomásfejlesztéseket, Velencei-tó következik / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A képviselő egy személyes történetet is megosztott, miszerint édesapja 25 éven keresztül volt a martonvásári állomásfőnök, így különösen megható számára, hogy éppen itt jelentheti be a fejlesztéseket. A MÁV és a Magyar falu program együttműködésének részeként országszerte összesen 15 milliárd forintból 14 vármegye 36 helyszínén valósulnak meg hasonló beruházások. A Pannónia Szívében

Martonvásár mellett Gárdonyban is sor kerül egy hasonló projektre.

A munkálatok szeptember elején kezdődtek és a kivitelezés 2025 tavaszáig tart.

​Boldogok vagyunk, hogy a martonvásáriak és a környékről a martonvásári vasútállomást használók egy kényelmesebb, szebb utaskörnyezetben fogják tudni használni a Magyar Államvasutak szolgáltatásait – tette hozzá a képviselő a bejelentés során.