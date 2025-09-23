Lehet még erősebb a forint, akár a 380-as euró is reálissá válhat - ezen múlik a devizánk értéke

Hatalmas ralin vannak túl a részvénypiacok a világ szinte minden tájékán, így itthon is két számjegyű hozamoknak örülhetnek idén a befektetők. Egy ekkora száguldás után teljesen jogos a profitrealizálás a befektetők részéről, így a mostani korrekcióba nem is érdemes többet belelátni, mint ami – emelte ki az Elszámoló legújabb adásában Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője, akivel a pesti parkett megakadásán túl a térségbe árazott geopolitikai diszkontról, a forint szédületes, és akár még a jövőben is kitartó lendületéről, valamint az amerikai részvénypiacon való hozamtermelés kulcsáról is beszélgettünk.

Gyengélkedik a magyar részvénypiac, szárnyal a forint

Debreczeni Csaba a beszélgetés során kiemelte, ugyan az OTP gyengélkedése a BUX indexet is magával rántotta a 100 ezer pontos határ alá, a Richter, mely az idén egyértelműen alulteljesítette a többi blue chipet, messze nem mutatja ezt az eladói nyomást – igaz, a gyógyszeripari cég háza táján a vevők sem tolongtak az elmúlt hónapokban, ennek hátterében pedig a már sokat emlegetett, cariprazine utáni időkkel kapcsolatos befektetői bizonytalanság áll.

A beszélgetés során szó esett:

a magyar részvénypiac lendületének kifulladásáról, a geopolitikai diszkontról, valamint arról, milyen mozgás vár a BUX-ra a következőkben (00:50-05:20),

az OTP 30 ezer forint alatti iránykereséséről, az eladói nyomás hiányáról a Richternél, valamint a jelenleg kiemelten érdekes magyar kispapírokról (05:40-13:40),

a forint bődületes lendületéről (14:00-16:40),

valamint a Fed friss kamatdöntéséről, és annak tőkepiaci következményeiről (17:00-26:00).

