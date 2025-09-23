Deviza
EUR/HUF390.02 +0.2% USD/HUF330.14 +0.1% GBP/HUF446.23 +0.13% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.55 +0.12% RON/HUF76.77 +0.12% CZK/HUF16.09 +0.19%
BUX98,804.66 -0.49% MTELEKOM1,834 +0.77% MOL2,704 -0.59% OTP28,580 -1.41% RICHTER10,030 0% OPUS548 +3.59% ANY7,380 +0.82% AUTOWALLIS156 +1.96% WABERERS5,060 -0.78% BUMIX9,329.07 +1.19% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,144.95 -0.04%
Lehet még erősebb a forint, akár a 380-as euró is reálissá válhat - ezen múlik a devizánk értéke

Nagyon erős a forint, és a monetáris politikai várakozások egyelőre nem arra utalnak, hogy hamarosan gyengülni fog a devizánk. Miért akadt meg a hazai részvénypiac lendülete, mi tartja 10 ezer forint felett a Richtert, és miért nem irreális, hogy hamarosan akár 380 forint legyen az euró? Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője volt az Elszámoló vendége.
A podcast vendége: Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.09.23, 19:19

Hatalmas ralin vannak túl a részvénypiacok a világ szinte minden tájékán, így itthon is két számjegyű hozamoknak örülhetnek idén a befektetők. Egy ekkora száguldás után teljesen jogos a profitrealizálás a befektetők részéről, így a mostani korrekcióba nem is érdemes többet belelátni, mint ami – emelte ki az Elszámoló legújabb adásában Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője, akivel a pesti parkett megakadásán túl a térségbe árazott geopolitikai diszkontról, a forint szédületes, és akár még a jövőben is kitartó lendületéről, valamint az amerikai részvénypiacon való hozamtermelés kulcsáról is beszélgettünk.

Gyengélkedik a magyar részvénypiac, szárnyal a forint

Debreczeni Csaba a beszélgetés során kiemelte, ugyan az OTP gyengélkedése a BUX indexet is magával rántotta a 100 ezer pontos határ alá, a Richter, mely az idén egyértelműen alulteljesítette a többi blue chipet, messze nem mutatja ezt az eladói nyomást – igaz, a gyógyszeripari cég háza táján a vevők sem tolongtak az elmúlt hónapokban, ennek hátterében pedig a már sokat emlegetett, cariprazine utáni időkkel kapcsolatos befektetői bizonytalanság áll.

A beszélgetés során szó esett:

  • a magyar részvénypiac lendületének kifulladásáról, a geopolitikai diszkontról, valamint arról, milyen mozgás vár a BUX-ra a következőkben (00:50-05:20),
  • az OTP 30 ezer forint alatti iránykereséséről, az eladói nyomás hiányáról a Richternél, valamint a jelenleg kiemelten érdekes magyar kispapírokról (05:40-13:40),
  • a forint bődületes lendületéről (14:00-16:40),
  • valamint a Fed friss kamatdöntéséről, és annak tőkepiaci következményeiről (17:00-26:00).

