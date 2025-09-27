Rekordszinten a globális adósság - döbbenetes számok láttak napvilágot

A világ összesített adóssága a második negyedév végén elérte a 337,7 ezer milliárd dollárt – derül ki a Reuters által idézett Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) friss jelentéséből.
A Reuters által idézett negyedéves jelentés szerint a globális adósság a második negyedév végén rekordszintre nőtt, amit a javuló globális pénzügyi feltételek, a gyengébb amerikai dollár és a főbb központi bankok lazább monetáris politikája is erősített.
Az adósság az év első felében több mint 21 ezer milliárd dollárral nőtt. A legnagyobb emelkedés Kínában, az USA-ban, Franciaországban, Németországban, Nagy-Britanniában és Japánban történt.
A feltörekvő piacok adóssága 3,4 billió dollárral nőtt, meghaladva a 109 billió dollárt. A G7-országokban és Kínában különösen meredeken emelkedett az államadósság. A kötvénypiaci hozamok a fejlett gazdaságokban 2011 óta nem látott szintekre ugrottak. Összességében a globális adósság/kibocsátás arány továbbra is lassan csökkent, és alig több mint 324 százalékon állt. A feltörekvő piacokon azonban az arány elérte a 242,4 százalékot, ami új rekord.
A feltörekvő piacok teljes adóssága 3,4 ezer milliárd dollárral nőtt a második negyedévben, elérve a rekordmagasságot, több mint 109 ezer milliárd dollárt.
A növekvő katonai kiadások nyomást helyeznek a költségvetésekre.
Az USA-ban a rövid lejáratú hitelek aránya magas:
A jelentés szerint, mindez aggodalmakra adott okot az amerikai adóssággal kapcsolatban. Figyelmeztetett, hogy ez a függőség növelheti a központi bankokra nehezedő politikai nyomást a kamatlábak alacsonyan tartása érdekében, veszélyeztetve a monetáris politika függetlenségét.
