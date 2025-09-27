Rekordszinten a globális adósság - döbbenetes számok láttak napvilágot

A világ összesített adóssága a második negyedév végén elérte a 337,7 ezer milliárd dollárt – derül ki a Reuters által idézett Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF) friss jelentéséből.

A globális adósság az év első felében több mint 21 ezer milliárd dollárral nőtt. Fotó: Dilok Klaisataporn

A Reuters által idézett negyedéves jelentés szerint a globális adósság a második negyedév végén rekordszintre nőtt, amit a javuló globális pénzügyi feltételek, a gyengébb amerikai dollár és a főbb központi bankok lazább monetáris politikája is erősített.

Mi áll a háttérben?

Gyengébb amerikai dollár

Lazább jegybanki politika

Kedvezőbb pénzügyi feltételek

Az adósság az év első felében több mint 21 ezer milliárd dollárral nőtt. A legnagyobb emelkedés Kínában, az USA-ban, Franciaországban, Németországban, Nagy-Britanniában és Japánban történt.

GDP-arányos adósság

Globálisan: 324% (lassú csökkenés)

Feltörekvő piacokon: 242,4% (rekord)

Növekedés: Kanada, Kína, Szaúd-Arábia, Lengyelország

Csökkenés: Írország, Japán, Norvégia

Kiemelt trendek

A feltörekvő piacok adóssága 3,4 billió dollárral nőtt, meghaladva a 109 billió dollárt. A G7-országokban és Kínában különösen meredeken emelkedett az államadósság. A kötvénypiaci hozamok a fejlett gazdaságokban 2011 óta nem látott szintekre ugrottak. Összességében a globális adósság/kibocsátás arány továbbra is lassan csökkent, és alig több mint 324 százalékon állt. A feltörekvő piacokon azonban az arány elérte a 242,4 százalékot, ami új rekord.

A feltörekvő piacok teljes adóssága 3,4 ezer milliárd dollárral nőtt a második negyedévben, elérve a rekordmagasságot, több mint 109 ezer milliárd dollárt.

Kockázatok

A növekvő katonai kiadások nyomást helyeznek a költségvetésekre.

Az USA-ban a rövid lejáratú hitelek aránya magas:

a teljes adósság 20%-a

az államkötvény-kibocsátás 80%-a

A jelentés szerint, mindez aggodalmakra adott okot az amerikai adóssággal kapcsolatban. Figyelmeztetett, hogy ez a függőség növelheti a központi bankokra nehezedő politikai nyomást a kamatlábak alacsonyan tartása érdekében, veszélyeztetve a monetáris politika függetlenségét.