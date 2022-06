A héten rendezik az Apple éves fejlesztői konferenciáját, a WWDC-t, amelynek már az első napján számos újdonságot bejelentett a társaság. Az egyik legfontosabb újdonság természetesen a társaság okosmobilos operációs rendszere, az iOS legújabb verziója. Idén már a tizenhatodik frissítést érhetik majd el az iPhone-felhasználók, és bár forradalmi áttörésre nem kell számítani, azért néhány izgalmas változás jön majd. Az egyik ezek közül a személyre szabható záróképernyő, így például a felhasználók beállíthatják majd a dátumot, az időt jelölő karakterek típusát és színét, de akár azt is megoldhatják, hogy folyamatosan váltakozzanak a háttérképek a nap folyamán, vagy animált hátteret is választhatnak. Fontos változás, hogy az értesítések a záróképernyő aljára kerülnek, így nem takarják majd ki a háttérképet, amikor a telefon kijelzője le van zárva.

Komolyabb változásnak tűnik az iMessage-be érkező újdonság, az Apple üzenetküldő megoldását mintegy egymilliárdan használják, és az iOS 16-tal egy igen hasznos funkcióval gyarapodnak. Az üzenetek ugyanis elküldés után visszahívhatók lesznek, de utólagos szerkesztés és olvasatlanra történő beállítás is szerepel a kibővült eszköztárban.

Fotó: David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images

Az Apple hozzányúlt a Carplay nevű autós rendszeréhez is, sokkal erősebb integrációra lesz lehetőség az autó kezelőfelületével. Egy további izgalmas újdonság, hogy az Apple Pay kiegészül egy úgynevezett Pay Later funkcióval, amely az egyre népszerűbb „vásárolj most, fizess később” üzleti modellt kedvelőknek lehet igazán jó hír.

Az új iOS mellett saját fejlesztésű csipje új generációját is bemutatta a társaság. Az M1 nevű megoldásuk még 2020-ban debütált, az új változat pedig ahhoz képest hatalmas változásokat hoz. Az M2-nek köszönhetően az előző modellnél a processzor 18, a grafikus feldolgozóegység pedig 35 százalékkal gyorsabb működésre lesz majd képes. A mesterséges intelligencia támogatása is szintet lép, a neurális processzor az új csippel 40 százalékkal lesz gyorsabb a korábbi változatnál.

Az újdonságokra pedig nem is kell túl sokat várni, ugyanis az új MacBookokban már ezek a csipek dolgoznak majd. A vállalat két laptopot is bejelentett, a MacBook Proból és a MacBook Airből is érkezik új modell, és bár pontos dátumot nem osztottak meg a forgalmazás kezdéséről, de valamikor a jövő hónapban kerülhetnek majd az üzletekbe. A MacBook Pro esetében 20 órás üzemidőt ígér a gyártó egy feltöltéssel, és akár 24 GB RAM-mal is választható lesz a készülék. A MacBook Air új verziója esetében még videónézéskor is 18 órás üzemidővel lehet számolni.

Az okostelefonokhoz hasonlóan a MacBookok is kapnak új operációs rendszert, a Ventura nevű macOS 13 legizgalmasabb újítása a Stage Manager. Ennek a funkciónak a lényege, hogy megkönnyíti egyszerre több feladat végzését, automatikusan elrendezi a megnyitott ablakokat, és segíti az átcsoportosításukat is.

Az iPadek sem maradnak ki a nagy szoftverfrissítésből, érkezik az iPad 16. Az Apple táblagépekre fejlesztett operációs rendszer főleg az üzleti felhasználóknak hoz hasznos újdonságokat, például még inkább támogatja majd a közös munkát. Emellett még az idén érkezik egy Freeform nevű alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy időben dolgozzanak ugyanazon a dokumentumon, hasonlóan a Microsoft Office-hoz vagy a Google Docshoz.

