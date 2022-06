Egy néhány évvel ezelőtti, de még nem el nem évült szponzorációs ügy kapcsán indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az Initiative médiaügynökség ellen – írja a Media1. A portál úgy tudja, hogy a vállalatnál és egyik megbízójánál, valamint egy médiaszolgáltatónál még csütörtökön nyomozók házkutatást tartottak, továbbá különféle adathordozókat és más bűnjeleket is lefoglaltak.

A hatóság intézkedései az Initiative esetében kiterjedtek a cég bankszámláinak zár alá vételére. Költségvetési csalás a gyanú.

Az Initiative olyan nagy ügyfelek teljes körű médiavásárlásait intézi, mint például az Euronics, a Béres, az OTP Bank, a Lego, a Porsche Hungária vagy a Zwack.

Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország

A médiaügynökség később közleményben reagált a cikkre:

a NAV nem az Initiative ellen indította az eljárást, a vállalat pedig együttműködik a hatóságokkal.

„Társaságunk transzparens és a jogszabályoknak mindenben megfelelő működését a nemzetközi hálózatunknak előírt rendszeres auditok mellett az elmúlt években több adóhatósági ellenőrzés is megerősítette. Bízunk benne, hogy a most folyó eljárás rövid időn belül megerősíti, hogy társaságunk az érintett ügyben is a jogi és szakmai elvárásokat maradéktalanul betartva járt el” – írták. Hozzátették: az adóhatóság vizsgálata alatt az Initiative külföldi anyacége biztosítja majd, hogy a cég partnerei továbbra is megkapják azt a kiszolgálást, amire szerződtek.