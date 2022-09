Idén ünnepli 25. születésnapját az RTL, ami teljes megújulást is hoz magával. Egyebek közt új nevet kapnak bizonyos RTL-es csatornák és a digitális felületek is – jelentette be honlapján az RTL.

Fotó: Markus Scholz / AFP

A kereskedelmi televíziózás 1997 októberében indult el Magyarországon, az RTL Klub is akkor indult. Negyedszázad után azonban nevet vált a csatorna.

Az RTL Magyarország csatlakozik az RTL Group egységes európai arculatához, és szinte teljesen megújul. Németország után másodikként Magyarországon valósítja meg ezt az egységesítést a vállalat.

Az RTL Klub új neve RTL lesz.

Nem csak a zászlóshajót renoválja a cégcsoport, az RTL Magyarország többi csatornáján is láthatók lesznek a változtatások. Az RTL II. néven futó csatorna RTL Kettő, az RTL+ pedig RTL Három lesz.

Az RTL Magyarország közleménye szerint az arculat legfőbb karakterjegye a sokféleség és a változatosság lesz, emiatt egy színes, minden helyzetben változó logója lesz a vállalatnak és a csatornáknak, a termékeknek, ahol mindig az adott tartalomhoz adaptálódik majd a logó színezése.