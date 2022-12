Nagyon várjuk már, hogy itthon is elérhető legyen az Instagram Music, ami egy nagyon furcsa állapot végét jelenti. Ez ugyanis nemcsak a felhasználóknak okozott kellemetlenséget, hanem azoknak a cégeknek is, amelyek tartalmat osztanak meg a platformon. Arról nem is beszélve, hogy a magyar művészek támogatása ilyen formában is megvalósulhat hamarosan