Kétszer ad, aki gyorsan ad: még mindig Budapesten parkolnak az Ukrajnának decemberben odaajándékozott BKV-buszok

A kijelölt autóbuszok műszaki és adminisztratív felkészítése zajlik – ezt a BKV közölte a Világgazdaság megkeresésére annak kapcsán, hogy megérkeztek-e már az Ukrajnának szánt BKV-buszok az új állomásukra.

Az adományozást tényét még december 19-én, egy nap híján kereken egy hónapja jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester akkor azt írta közösségi oldalán, hogy „adományozni örömteli dolog, de mindig jelen van az adományozásban valami szomorúság”. Jelezte, hogy Budapest korábban is szolidáris volt Ukrajnával, hiszen pénzadománnyal és tartós élelmiszerekkel támogatta testvérvárosát, Beregszászt. Mivel azonban a szükséghelyzet továbbra is fennáll, ezért a BKV felajánlásának köszönhetően öt darab szóló Volvo és tíz darab csuklós Ikarus buszt adtak át Balog Istvánnak, Ukrajna magyarországi ügyvivőjének.

Mint most tehát kiderült, ezek a buszok azóta se érkeztek meg Ukrajnába.

Azt a BKV nem magyarázta meg lapunknak, hogy mit ért műszaki és adminisztratív felkészítésen. Ez már csak azért is érdekes lenne, mert a bejelentéskor mindössze arról beszéltek, hogy a szükséges szerződések megkötése után a buszok elindulhatnak új szolgálati helyükre. Vagyis műszaki és adminisztratív felkészítésről korábban nem esett szó. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) egyébként annak idején úgy kommentálta a döntést, hogy

a Volvókat nem értjük, ezekkel sok volt a baj.

Az Ikarus 280-as viszont szerintük a létező legtökéletesebb választás azokra az útviszonyokra, amelyek Ukrajnában jellemzők. Már csak azért is, mert sokkal könnyebben javíthatók, akár terepen is. Remélhetőleg ezt a gyakorlat is visszaigazolja majd, de egyelőre nem látszik pontos dátum, hogy mikor indulhatnak útnak Ukrajna felé a BKV buszai. Erről a fővárosi társaság mindössze annyit árult el, hogy az átadás után a járművek várhatóan Mikolajiv és Csernivci városokban fognak közlekedni.

Egy adományozás háttere

A BKV autóbuszállomány-fejlesztésének köszönhetően vált lehetővé, hogy a szóban forgó tizenöt darab, Budapest útjairól kivont jármű ukrajnai városokban folytathassa szolgálatát. A BKV eddig is több alkalommal – melegedő busszal vagy éppen humanitárius szállítmánnyal – segítette a szomszéd országot, illetve ide menekülő polgárait. Tavaly nyártól több megkeresés is érkezett a társasághoz közvetlenül Ukrajnából autóbuszok felajánlásának kérésével. A BKV decemberig nem rendelkezett működőképes, forgalomból kivonható járműtartalékkal, viszont az autóbuszcseréknek köszönhetően több tovább üzemeltethető buszuk is felszabadult. Így vált lehetővé az adományozás.

A buszokat december 19-én jelképes esemény keretében Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere és Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója adta át Balog Istvánnak, Ukrajna magyarországi ügyvivőjének. Ő akkor kifejezte reményét, hogy Ukrajna és Budapest, illetve a BKV között szorosabbra fűződő együttműködés a békeidőben is termékeny kapcsolat marad. Karácsony Gergely azt hangsúlyozta, hogy mindenkinek „szigorú erkölcsi kötelessége a rászorulók, a segítségkérők felé fordulni”. Bolla Tibor azt kívánta, hogy a járművek váljanak Ukrajna lakóinak hasznára. A BKV pedig azt írta közleményében, hogy remélik, a járműveik még hosszú ideig jó szolgálatot tesznek Ukrajnában. Ehhez azonban először meg kellene érkezniük.

Busz itt, metró ott

Miközben a budapesti buszok vesztegelnek, a lengyel főváros eggyel magasabb szintre lépett a közösségi közlekedést érintő jótékonyságban. A Railway.supply a napokban számolt be arról, hogy a varsói metró átadhat az ukrán cégnek tíz darab 81-es sorozatú hatkocsis szerelvényt, amelyeket már leszereltek a lengyel fővárosban. Ez azért is lehetséges, mert a varsói metró által üzemeltetett 81-es sorozatú vonatok szerkezetileg nagyon hasonlók a Kijevben használtakhoz. A lengyel és az ukrán főváros hatóságai által aláírt együttműködés ezenkívül a gördülőállomány alkatrészellátásának támogatására, valamint az ukrán vonatok korszerűsítéséhez szükséges tudás- és tapasztalatcserében való segítségnyújtásra is kiterjed.