A Budapest Airport hosszú távú, 2030-ig irányadó tervei szerint 1 milliárd eurós fejlesztéssel megdupláznák a repülőtér kapacitását, aminek részeként létrehoznák a 3. terminált, ami valójában nem lenne elkülönülő rész a mai ketteshez képest, így terminál 2 plusznak is lehetne nevezni – mondta vasárnap Chris Dinsdale, a Budapest Airport távozó vezérigazgatója.

Fotó: Shutterstock

Épülne egy multimodális közlekedési csomópont is autóknak, taxiknak, vasútnak, buszoknak. Emellett az ország egyik legjelentősebb építkezése keretében felhúznának egy többszintes parkolóházat, illetve egy új szállodát.

A bővítési tervek kidolgozásával és megvalósításával jelenleg is egy kijelölt csapat foglalkozik a cégnél.

Addig is újranyitnák az 1. terminált, az ehhez szükséges engedélyek iránti kérelmet be is benyújtották a hatóságokhoz.

A régi T1 terminálnak körülbelül két és fél millió utasa volt, amikor működött, most ezt négy és fél millióra növelnék.

A kanadai topmenedzser szerint az örökségvédelem alatt álló 73 éves épület a legújabb technológiával felszerelt, modern utasmólóval egészen különleges élményt nyújtana az utazóknak.

További terminálkapacitás-bővítés nélkül ugyanis – véli Dinsdale – a magyarországi turizmus növekedése nem folytatódhat.

Sok tényező alakítja az utasszámot, egészségügyi korlátozások, szankciók, az emberek fizetőképes kereslete, de a különadó a legfontosabb kedvezőtlen hatás – mondta el a Telexnek a leköszönő vezérigazgató.