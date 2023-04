Egyetlen autógyártó sem tudja elkerülni a villamosítást Európában. Még a Lamborghini sem, amely amellett, hogy első 100 százalékban elektromos autóját készíti elő, hamarosan kizárólag villanyautókat dob piacra.

Fotó: Daniel Byrne / Lamborghini Media Center

A Lamborghini vezérigazgatója, Stephan Winkelmann szerint az új, 600 ezer dolláros hibrid szuperautó, a Revuelto megrendeléseinek gyors felfutása azt bizonyítja, hogy a gazdag autóvásárlók még mindig hajlandók költeni. A vezérigazgató elmondta a CNBC-nek, hogy

a Lamborghini várólistát készített, és már most kétévnyi előrendelése van a modellre, amelyet a múlt hónapban mutattak be.

Mitja Borkert formatervezési igazgató ugyanakkor igyekszik csillapítani a kedélyeket: azt mondta, hogy a stílusirányzat nem változik.

Még mindig úgy fognak kinézni, mint az űrhajók, még mindig inspirálók lesznek, még mindig olyan autók lesznek, amelyeknek – függetlenül attól, hogy milyen technológiával lesznek felszerelve – lesz olyan hangjuk és érzelmi töltetük, hogy megérintsenek

– emelte ki.

Rögtön tisztázzuk is, hogy miért éppen így nevezték el legújabb modelljüket, egyben eddigi legerősebb utcai gépüket. Már csak azért is furcsa a választás, mert a revuelto szó spanyolul rántottát jelent. Valójában nem az ételről kapta a nevét, a kifejezés azt is jelenti, hogy kevert, ami egyértelmű utalás a hibrid mivoltára. De még csak nem is ez az igazi megfejtés:

Revuelto egy bika volt, amely az 1880-as években uralta a barcelonai arénákat.

Az új név kiválóan illeszkedik a Lamborghini eddigi névadási rendszerébe: korábbi modelljeiket is előszeretettel keresztelték címerállatuk, a bika után.

A Revuelto – és más szuperautók – megrendeléseinek mértéke rávilágít a gazdag fogyasztók stabil vásárlóerejére: a Ferrari árfolyama az idén 27 százalékkal emelkedett a folyamatos keresletnek köszönhetően, különösen az Egyesült Államokban. A Ferrari, a Bentley, a Rolls-Royce és más vezető luxusmárkák is rekordértékesítésről és -termelésről számoltak be tavaly.

A Lamborghini

tavaly 9233 járművet gyártott, ami 10 százalékos többlet 2021-hez képest.

Winkelmann szerint túl korai előre jelezni a 2023-as termelést, de ha a megrendelések az első negyedévhez hasonlóan folytatódnak, a vállalat meghaladhatja a tavalyi rekordot.