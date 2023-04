A kormány egyik fontos államtitkára volt, tavaly novemberben teljesen váratlanul leváltották, most pedig a világ egyik legnagyobb hadiipari cégénél lett vezető – körülbelül így foglalható össze az elmúlt időszak Maróth Gáspár szempontjából. A német hadiipari óriás, a Rheinmetall AG csütörtökön jelentette be a Linkedin közösségi platformon, hogy Maróth Gáspár náluk folytatja a pályafutását, nem is akármilyen pozícióban: a Rheinmetall kelet-európai koordinációs vezetőjének nevezték ki. Hogy ez mennyire fajsúlyos poszt, azt jól mutatja, hogy Maróth Gáspár közvetlenül a társaság vezérigazgatójának jelent.

Maróth Gáspár 2020-ban még mint védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos mondott beszédet a Rheinmetall harcjárműgyárának alapkőletételén Zalaegerszegen. Fotó: Varga György / MTI

Maróth Gáspár visszatért

Ezzel szűk féléves csönd tört meg Maróth Gáspár körül, akiről mindeddig nyilvánosan nem lehetett tudni, hogyan alakul a karrierje a kormányzati szolgálat után. Ahogy annak idején arról a Világgazdaság beszámolt, Novák Katalin köztársasági elnök még 2022 november 15-én döntött arról, hogy azonnali hatállyal felmenti Maróth Gáspárt az államtitkári megbízatása alól. A fejlemény meglepetés volt, hiszen Maróth Gáspár kulcsállamtitkári pozíciót töltött be a Honvédelmi Minisztériumban: ő felelt a védelempolitikáért és a védelmi fejlesztésekért. Mandátumát az ötödik Orbán-kormány 2022 tavaszi megalakulásakor vette át, de már előtte négy éven keresztül a Miniszterelnöki Kormányiroda kötelékében a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztosként tevékenykedett.

Akkoriban felmerültek olyan pletykák, hogy Maróth Gáspár más kiemelt kormányzati megbízatást kaphat, és ezért vált szükségessé az államtitkári mandátum visszaadása. Csakhogy ez nem igazolódott be. Nem sokkal később pedig Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter világossá tette, mi állt a döntés hátterében: a tárcavezető úgy értékelt, hogy véget ért a Honvédelmi Minisztérium munkájának átszervezése, feladatainak beazonosítása és kijelölése, és ezért újra kellett szabni az államtitkárság feladatait is. Ennek a folyamatnak a lezárása volt Maróth Gáspár felmenése és az általa vezetett területet átalakítása. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a

Honvédelmi Minisztérium köszönettel tartozik Maróth Gáspárnak,

aki kormánybiztosként, majd államtitkárként elévülhetetlen érdemeket szerzett a honvédelmi és haderőfejlesztési program megteremtésében.

Mit vár a Rheinmetall Maróth Gáspártól?

Mindezt a Rheinmetall is így gondolhatja, legalábbis a Maróth Gáspár leigazolásáról szóló közleményükben külön aláhúzták, hogy a kormányzati tapasztalataira tekintettel Maróth Gáspárnak kardinális szerepet szánnak a Rheinmetall kelet-európai tevékenységének támogatásában. Miután sorra épülnek Magyarországon a Rheinmetall-gyárak (nem is beszélve a távközlési piacon zajló térnyerésről), talán nem kell különösebben bizonyítani, hogy a kelet-európai országok a Rheinmetall számára különösen fontos piacokká váltak.

Az, hogy ennek az operációnak az élére most egy magyar szakember került, abszolút pozitív fejlemény hazai szempontból. A csoport egyébként legutóbb Szlovéniában és Romániában nyitott fióktelepeket, amelyekkel védelmi és biztonságtechnikai, illetve elektronikai és az automatizálási kapacitásokat teremtettek.

Biztosak vagyunk abban, hogy Maróth Gáspár nagy tapasztalatára és szakértelmére támaszkodva, az ő koordinációja mellett kelet-európai céljaink előremozdulnak. Sok sikert kívánunk neki új szerepkörében a Rheinmetallnál.

– írta a német hadiipari cég.