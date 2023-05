A csődhelyzetben lévő Vice Media nevű médiacéget a Fortress Investment Group és Soros György befektetési alapja, a Soros Fund Management vásárolhatja fel. A Vice értéke 400 millió dollár (körülbelül 135,5 milliárd forint) a cég adósságával együtt, ami meredek értékcsökkenést jelent a 2017-es 5,7 milliárd dolláros (körülbelül 1900 milliárd forint) csúcsértékhez képest. A végső vételár még változhat a vállalat és a hitelező csoportok közötti tárgyalások során – mondták el névtelen források a The Wall Street Journalnak.

Ha a Fortress átveszi az irányítást a cég felett, valószínűleg megtartja a jelenlegi vezetést – mondta el a több névtelen forrás. Hozzátették, hogy a Fortress azt is tervezi, hogy a Vice társalapítója, Shane Smith szerepet tölt majd be cégen belül. A befektetést követően eltűnhet a tulajdonosok sorából a TPG Group magántőke-társaság, a Sixth Street Partners és a médiamágnás, James Murdochot is.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a BuzzFeed bukását hamarosan követheti a Vice World News bezárása is. A Vice Media és a görög Antenna vegyesvállalatának az utóbbi 30 millió dollárral adósa, miközben

a Vice hónapok óta igyekszik vevőt találni magára.

Ha ez heteken belül nem sikerül, a három éve létrehozott Vice World News története véget érhet. A múlt hónapban a BuzzFeed bejelentette, hogy bezárja hírrészlegét, miután továbbra is veszteséges volt, a Vox Media pedig januárban elbocsátotta alkalmazottainak körülbelül 7 százalékát a digitális médiaipar folyamatos pénzügyi nehézségeire hivatkozva.