Összefogtak a világsztárok: egyre többen bojkottálják az arcfelismerő technológiát használó helyszíneket A Rage Against the Machine punkrockbanda tagjai és más előadók is közölték: bojkottálják azokat a helyszíneket, amelyek arcfelismerő technológiát használnak a jegytulajdonosok személyazonosságának hitelesítésére. Eddig több mint száz művész írta alá a bojkottra felszólító kiáltványt.