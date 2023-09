Az új Covid-variánsok ellen is ható vakcinát fejlesztett ki a Moderna

Az ősz beköszöntével újra elkezdtek emelkedni a koronavírus-fertőzéses esetek, a járvány 2020-as kirobbanása óta pedig a koronavírusnak több olyan változata is megjelent, amely a korábban már beoltott emberekre is veszélyt jelent. A Moderna új vakcinája azonban az eddigi kutatások alapján hatékonyabban lép fel a vírus ellen, mint a korábbi oltások – írta a Time.

Az új vakcinát már a CDC és az FDA is engedélyezte.

Bár a koronavírus-járvány visszaszorult, a fertőzés terjedése korántsem ért véget, az új variánsok pedig olyanokat is megtámadnak, akik már többször is be lettek oltva, vagy korábban már elkapták a megbetegedést, ami elvileg felkészítette az immunrendszerüket.

A legnagyobb veszélyt az Egyesült Államokban terjedő BA.2.86 jelenti, amely gyorsabban terjed, mint a korábbi koronavírus-változatok, és amely a kereskedelem és az utazás révén újra globális problémát okozhat.

Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) figyelmeztetést adott ki a variánssal kapcsolatban, és a szervezet kutatói attól tartanak, hogy a gyorsabb fertőzés mellett az új törzs súlyosabb tüneteket is okozhat az embereknél.

Az egészségügyi hatóságok most világszerte azt vizsgálják, hogy az eddig kifejlesztett oltások vajon képesek-e védelmet nyújtani az új variáns ellen, ha az átterjedne a tengerentúlról. A megbetegedések szempontjából az őszi-téli időszak kritikus lehet, ahogy azt a 2019-ben kirobbant világjárvány óta többször is megtapasztaltuk.

Az amerikai Moderna gyógyszergyártó azonban most bejelentette, hogy a legújabb vakcinája erős immunválaszt vált ki a BA.2.86 vírussal fertőzött embereknél, és amely hatására a szervezet a korábbinál tízszer több antitestet termel a vírus semlegesítésére.

A vállalat jelentése szerint az új oltás azért ilyen sikeres, mert a nyár elején futótűzként terjedő XBB.1.5-variáns ellen fejlesztették ki. A vakcina emiatt kifejezetten hatásos a gyorsan fertőző törzsek ellen, és a legutóbbi klinikai tesztek során nemcsak a BA.2.86, hanem az EG.5, az FL.1.5.1 és a tejes XBB-család ellen képes volt védelmet nyújtani.

A CDC szakértői testülete ezért általános – azaz mindenkire vonatkozó – ajánlás mellett döntött, s mivel az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) korábban már jóváhagyta ezt a vakcinát, azt ezzel lakossági felhasználásra is alkalmasnak minősítették. használatával el lehetne érni, hogy az amerikai, gyorsan fertőző variánsokat még azelőtt semlegesíteni tudják, mielőtt azok átterjednének a világ többi részére.