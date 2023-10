Az Apple utoljára tavaly októberben frissítette az iPadek kínálatát, amikor az M2 iPad Pro és az iPad 10 megjelent, ám a céghez köthető források szerint ez hamarosan változhat, hiszen a cupertinói cég több új táblagépen is dolgozik. Többek között az iPad mini 7-ről és két új iPad Airről szólnak a pletykák.

Az iPad mini érkezéséről már tavaly decemberben beszámolt az elemző Ming-Chi Kuo, aki szerint 2023 végén vagy 2024 elején mutatják majd be. Ezt később egy szivárogtatás is megerősítette – idézi fel a 9to5Mac. A várakozások szerint a legújabb iPad mini dizájnja nem változik, de gyorsabb csipet kap, lévén a 2021-ben bemutatott 6-os verzió még az iPhone 13-ban is használt A15 Bionic csippel készült.

Az Apple dolgozik a belépő szintű iPad legújabb változatán is, ám nagy változások ennél a modellnél sem várhatók. A középkategóriás iPad Air esetében azonban már komolyabb tervei lehetnek a tech óriásnak, abból négy változat kapcsán is folynak a fejlesztések. Hogy ebből mennyi jut el a gyártásig, az kérdés, hiszen az iPdek közül egyedül a Pro kapható egynél többféle változatban, 11 és 12,9 colos kijelzővel is.

A csúcskategóriás Pro legújabb változata is készül, amely megkaphatja az M3-as csipet. Az új táblagépek az iPadOS17 operációs rendszerrel érkezhetnek, így a bemutatásuk dátuma a mostani időpont és jövő június közé eshet.