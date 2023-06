Magyarország az adózást, a szaktudást és az infrastruktúrát tekintve is versenyképes környezetet tud biztosítani a dél-koreai vállalatoknak – mondta Varga Mihály Hong Kjudokkal, a Koreai Köztársaság új magyarországi nagykövetével folytatott megbeszélésén. A pénzügyminiszter kiemelte: mára Dél-Korea az egyik legnagyobb befektetővé vált Magyarországon, ez azt mutatja, hogy a koreai vállalatok bíznak a magyar gazdaságban.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Hozzátette, hogy Magyarország Ázsiában a legnagyobb kereskedelmi forgalmat Kína után Koreával bonyolítja le, és jelenleg mintegy 300 koreai cég működik hazánkban. Emlékeztetett: 2021-ben Dél-Koreából érkezett az egyik legnagyobb befektetés az SK Innovation iváncsai, majd 2022-ben a W-SCOPE nyíregyházi beruházásával, és a magyar kormány három koreai érdekeltségű vállalattal kötött stratégiai együttműködési megállapodást.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy a Koreai Köztársaság a keleti nyitás legnagyobb tőkebefektetője Magyarországon. Ez egybevág a kormány azon törekvésével is, hogy Budapest regionális pénzügyi központtá váljon, amely hídként szolgál az ázsiai és az európai piacok között. A magyar kormány célja emellett, hogy idén elkerülje a recessziót: ehhez az is kell, hogy fenntartsa az ide érkező beruházások ütemét – fűzte hozzá. Varga Mihály a találkozón rámutatott: a Koreai Köztársaságba irányuló magyar export több mint 12 százalékkal, 672 millió dollárra nőtt a tavalyi évben. Mint mondta: a gazdasági kapcsolatok további erősödését segíti az a beruházásösztönzési és kereskedelemfejlesztési megállapodás is, amelyet tavaly ősszel írt alá Szöul és Budapest. A tárcavezető emlékeztetett:

A két ország pénzügyminisztériuma közötti tudáscsereprogramban magas szintű adó- és vámhatósági együttműködést folytatunk a koreai féllel.

Hong Kjudok, a Koreai Köztársaság új magyarországi nagykövete 2023 januárja óta tölti be posztját. A Magyar–Koreai Gazdasági Vegyes Bizottság, amelynek társelnöke Varga Mihály, legutóbbi, negyedik ülését márciusban tartották online formában, míg a következő, személyes jelenlétű ülést a felek várhatóan Budapesten tartják 2024-ben.