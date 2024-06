Úgy tűnik, az Apple egyelőre nem fejleszt új csúcskategóriás MR- (mixed reality, azaz kevert/vegyes valóság) szemüveget, mivel a Vision Pro enyhén szólva nem váltotta valóra sem a cég, sem a felhasználók várakozásait. A fejlesztést azért állíthatták le, mert a Vision Pro értékesítése jelentősen lelassult, cserébe viszont állítólag azon dolgoznak, hogy mégis jó befektetés lehessen az MR-szemüveg.

Annyira nem fogy az Apple Vision Pro, hogy már az olcsóbb változatot tervezik / Fotó: Shutterstock

Az Apple a Vision Pro 2 fejlesztése helyett inkább arra fókuszál, hogyan tehetné gazdaságosabbá a piacra dobott terméket, a cég pedig, úgy tűnik, megtalálta a módját, hogyan csökkentse az első modell alkatrészeinek költségeit – írja a The Verge.

Az olcsóbb Vision Pro akár már 2025-ben meg is jelenhet.

Az Apple első MR-szemüvege 2024 év elején jelent meg, és annak ellenére, hogy az első felhasználói visszajelzések pozitívak voltak, mégsem indult be annyira az értékesítés. Ennek fő oka a Vision Pro borsos ára, alsó hangon is 3499 dollár volt, és Magyarországon is 2 millió forint körül mozgott a különböző verziók értéke.

Mi lehet az Apple Vision Pro jövője?

Az Apple most arra törekszik, hogy az N109 kódnév alatt készülő régi-új headset

megtartsa a nagy felbontású kijelzőket, de megszabadulnak néhány funkciótól, melyek jelentősen csökkentik a készülék súlyát,

így kevesebb alkatrészre lesz szükség, és az ár is lejjebb megy. Az Apple most 1500 és 2500 dollár (550 ezer és 920 ezer forint) közötti árra törekszik.

Az Apple idén csak 400-450 ezer darab eladására számít, szemben a 700-800 ezres piaci konszenzussal. Emiatt pedig az Apple már azelőtt csökkentette a 3500 dolláros (közel 1,3 millió forint) szemüvegre leadott rendeléseit, hogy elkezdte volna az Egyesült Államokon kívül is értékesíteni.