Toyota: hibridinvázióval mentik a menthetőt

A Toyota világelsőhöz méltatlan számokkal szomorította el befektetőit, a japán autóipari óriás az idei első hat hónapban kevesebb autót gyártott és értékesített, mint egy évvel korábban. A globális éves eladásokat tekintve a Volkswagen csoportot három évvel ezelőtt megelőző Toyota 5,074 millió autót gyártott, ez 9,8 százalékos visszaesést takar.

A Toyota a Hilux pickupot is kínálja már alternatív hajtással /Fotó: AFP

Az értékesítés kicsit jobban ment, ott „csak” 4,7 százalékos mínusznak felel meg a kedd reggel kiadott statisztikában szereplő 5,162 milliós darabszám. A járműkereslet globális mérséklődése mellett a japánok két ellentétes irányú tényezővel magyarázták a gyengébb teljesítményt.

Kínában szenved a Toyota

Az egyik a kínai értékesítés váratlan, 10,8 százalékos visszaesése, a Toyota a „szomszédban” 784,6 ezer autót adott el. A pozitív hír az, hogy a Észak-Amerikában az elektromos átállásban megtörtént irányváltás a japánok malmára hajtotta a vizet, a villanyautók helyett a megbízhatóbbnak tartott hibridek taroltak a piacon.

Ennek köszönhetően 1,186 millió Toyota kelt el ott, ami 14,3 százalékos éves növekménynek felel meg.

Az értékesítés csaknem felét a hibridek tették ki, 527 ezret adtak el belőlük az első hat hónapban,

éves összevetésben ez 60 százalékos növekedésnek felel meg a kategórián belül.

Hazai pályán nem remekeltek a japánok, a 682 ezer darabos féléves forgalom 22,3 százalékkal marad el a bázisidőszakétól. Ebben kínálati akadályok is közrejátszottak, a Toyota a népszerű Prius hibridek gyártását minőségi problémák miatt áprilistól június közepéig felfüggesztette, egyidejűleg tömeges visszahívást is bejelentettek. Fokozta a gondokat, hogy három modelljük, így

a Yaris Cross,

a Corolla Fielder

és a Corolla Axio

gyártását júniustól átmenetileg leállíttatta a szakhatóság. A Honda és a Mazda mellett a Toyota is a főszereplője volt annak a nagyüzemi hamisításnak, melynek során a cégek a biztonsági vizsgára vagy manipulált megerősített tesztjárművekkel jelentkeztek, vagy fals adatokat küldtek be, hogy gond nélkül megkapják a törésteszteken a megfelelő eredményt. A gyalogosbiztonsági, azaz gázolási teszteken is hibás adatokat adtak meg.