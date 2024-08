Ezrével rendelik a repülőket a kínaiak - A Boeing hoppon maradhat

Hoppon maradhat a Boeing

Nagy kérdés, hogy a Boeing a felvázolt 8830 darabos kínai igényből mennyit tud majd kielégíteni, mert miközben a gyártó és a kínai légitársaságok közötti viszony évtizedeken át gyümölcsözőnek volt mondható, az utóbbi szűk egy évtizedben a nagypolitika sötét árnyat vetett az amerikai–kínai kereskedelmi-beruházási kapcsolatokra, s ez a feszültség a légi közlekedés területén is éreztette káros hatását.

Emlékezetes, hogy Kína utolsóként, csak az idén engedte ismét a légi katasztrófáival kétes hírnevet szerzett MAX-ok használatát a saját légitársaságai számára, holott azok típushibáit már két évvel korábban kijavították.

COMAC-utasszállítók gyártása a cég sanghaji bázisán. Javulnak a kilátásaik. / Fotó: NurPhoto via AFP

A Bloomberg meg is jegyzi, hogy a Boeing kínai lehetőségei körül adódnak kockázatok, a megrendeléseknél sem őket favorizálják, a szabályozó hatóságok pedig a továbbra is packáznak velük – sokszor indokolatlanul. Az idő mindenesetre a kínai repülőgépiparnak dolgozik, a hazai gyártó, a Commercial Aircraft Corp of China Ltd., azaz a COMAC egyre több gyártási tapasztalatot és megbízást szerez – döntően helyi légitársaságoktól.

A COMAC már több száz egyfolyosós repülőgép-megrendelést „halászott el” a Boeing orra elől, amire normális körülmények között esélye se lett volna.

A kínai légitársaságok a flotta bővítésén és felfrissítésén túl együttesen nagyjából 780 milliárd dollár értékben karbantartási, digitalizációs és egyéb műszaki szolgáltatásokat is igénybe vesznek a következő két évtizedben. A repülőgépek üzemeltetésével és a karbantartásával foglalkozó állomány – a pilótákat is beleértve – nettó 430 ezer fővel bővül a vizsgált időszak végéig.

A kínai repülőgépflotta karbantartása is jól fial a szektor szereplői számára / Fotó: Hszinhua via AFP

A Boeing immár több mint fél évszázada az egyik főszereplője a helyi légi közlekedésnek, egyben jelentős kínai gyártóbázissal is rendelkezik, melynek révén éves átlagban 1,5 milliárd dollár termelési értékkel járul hozzá a GDP-hez. Világszerte több mint tízezer Boeing repül az itt gyártott részegységekkel.