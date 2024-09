BYD: közelednek az egymillióhoz, távolodnak a Mercedestől

Meglesz a négymilliós éves csúcs?

A napokban kisebbfajta vihart kavart és árfolyam-erősödést váltott ki a Morgan Stanley elemzője, Tim Hsiao jegyzete, amelyben egy BYD-nél lezajlott szakmai tájékoztatóra apellálva azt írta, hogy a BYD az idei tervét 3,62 millióról 4 millióra emelte. Ez azt jelenti, hogy az év utolsó négy hónapját átlagosan 420-420 ezer darabos értékesítéssel kellene zárniuk a cél biztos eléréséhez.

A Denza D9-es modellel a német piacot is megcéloznák / Fotó: Xinhua via AFP

Magyarán halmozni kellene a rekordokat. Utóbb Li Jung-fej cáfolta, hogy ilyen kijelentés elhangzott volna az elemzőkkel folytatott beszélgetésen, de Hsiao nem helyesbített a témában.

A BYD-vel kapcsolatos friss hír, hogy a cég kivásárolta a Mercedes-Benzt kínai közös vállalatukból, a Denza luxusautókat gyártó Shenzhen Denza New Energy Automotive Co. Ltd. vegyesvállalatból, azaz a BYD a tavalyi 50-ről 90 százalékra történt befolyásnövelés után a maradék 10 százalékra is rátette a tenyerét. A 2011 februárjában alapított Denza az első nyolc hónapban 79 894 autót értékesített.