Ezért lett Magyarország a német ZF Friedrichshafen autóipari beszállító utolsó reménye

Bár nagy küzdő a termelését a németországi Saarbrückenből Egerbe helyező ZF Friedrichshafen autóipari beszállító cég, a csütörtökön közzétett gyorsjelentése alapján valóban nem lehetett más választása, mint a magyarországi gyártás.

Az esőben is tiltakoznak a ZF Friedrichshafen munkavállalói / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Gyenge számokkal jött ki a ZF

A második legnagyobb német autóipari beszállító árbevétele az első fél évben 10,3 százalékkal, 19,7 milliárd euróra zuhant az előző év azonos időszakához mérten, ami a Handelsblatt szerint egyértelműen a komplett német autóipar gyengélkedésére vezethető vissza. A ZF azonban forgalma zsugorodása dacára az üzemi eredményét 100 millió euróval 874 millióra növelte.

A konszern ráadásul további részsikerekről is beszámolt féléves mérlegében. A bázisidőszakhoz képest ugyanis a szabad cash flow-ja mínusz 494 millió euróról plusz 465 millióba fordult át. Bár Michael Frick pénzügyi igazgató szerint a javulás jelentős előrelépés, és további mozgásteret teremt a ZF számára, a vállalatvezetés figyelmeztetett:

A zsugorodó autóipari piac késlelteti a szerkezetátalakítás folytatását.

A legnagyobb kockázatot azonban a ZF 10,5 milliárd eurós adósságterhe jelenti, a Handelsblatt számításai szerint

csak a kamatfizetés évente több mint 600 millió eurót tesz ki.

A vállalat 2024-ben 41,4 milliárd euró árbevételt ért el, a korrigált üzemi eredménye (EBIT) pedig a megelőző évihez képest 900 millió euróval 1,5 milliárdra esett vissza. A költségek csökkentése érdekében a ZF Friedrichshafen 2028-ig 14 ezer munkahely leépítését tervezi a jelenlegi 54 ezerről, miközben a saarbrückeni gyár termelését Egerbe helyezi át.

Hiába tiltakoznak

Bár a bajba került cég dolgozói többször is tiltakoztak a termelés áthelyezése ellen, sőt Saarbrücken polgármestere is felemelte a szavát a városát sújtó leépítés ellen, ám ahogy korábban megírtuk, a társaság valóban nehéz helyzetbe került, és az egri gyártás jelentősen olcsóbb a németországinál, ráadásul az Egerbe tervezett gyár már meg is épült, méghozzá nem is kevés pénzből, a ZF 100 millió eurót költött a beruházásra.