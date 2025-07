Áll a bál a németeknél: a válság miatt Magyarországra helyezné át a termelésének egy részét az autóipari világcég

Július 29-én ülésezik a felügyelőbizottság Friedrichshafenben, ahol a hírek szerint fontos döntések várhatók. Az IG Metall szakszervezet erre a napra több mint húsz németországi ZF-telephelyre hirdetett tiltakozó akciókat, Friedrichshafenben pedig 5000 munkavállaló fog tiltakozni.

Válságban az autóipar

Története talán egyik legnehezebb időszakát éli meg napjainkban az európai autóipar. Tavaly egymás után jelentették be a legnagyobb konszernek az átalakítási terveiket, amelyek keretében telephelybezárásokra és elbocsátásokra is sor került az alacsony megrendelésállományra és a gyenge termelési színvonalra hivatkozva. Az összes közül a legnagyobb horderejű a Volkswagen bejelentése volt, a világcég, amelynek története szorosan összefonódik Németország felívelő korszakával, 87 év után először tervezett bezárni gyárat saját hazájában. Ez ugyan elmaradt, de így is fájdalmas lépésre kényszerül: 2030-ig 35 ezer munkavállalójától tervez megválni. Az autóipar mostani nehézségei sokrétűek:

az elektromobilitás megjelenése és

a kínaiak előretörése mellett

az európai cégek által elszenvedett energiaköltségsokk

mind-mind szerepet játszanak abban, hogy fokozatosan piacot vesztenek a kontinens gyártói. Ennek áldozata a ZF is, amely főleg az E díviziójában, a személygépkocsi-gyártás területén tervez leépítéseket.

Magyarországon is voltak leépítések a ZF egri üzemében

Idehaza 1996 óta van jelen a ZF, amely Egerben sebességváltók gyártásával foglalkozik. Az itteni üzemet sem kerülték el az elbocsátások, az év elején 110 munkavállalótól vált meg a ZF Hungária, amely 2023-ban még 21 százalékos növekedést és 304 milliárd forintos árbevételt ért el, akkor még 1800-an dolgoztak a cégnél. A saarbrückeni gyártás egy részének áthelyezése mindenesetre a magyar részleg számára kifejezetten jó hír, ugyanis ezzel megszilárdítaná helyét a vállalatcsoporton belül.