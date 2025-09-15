Váratlanul elismerte a BKV: a buszai egy része olyan öreg, hogy új tudományos protokollt kellett kidolgozni, hogy utasokat szállíthassanak – de már úton az első új Mercedes

Elindult Magyarországra a BKV megrendelésére gyártott Mercedes-Benz Citaro K típusú autóbuszok első járműve. A 65 darabos flotta további buszai folyamatosan érkeznek majd – közölte a BKV.
A 65 darab (+20 darab opció) maximidi méretű autóbusz tartós bérleti szerződéssel érkezik a BKV-hoz.
Az új járművek ergonomikus utastérrel, fedélzeti kamerákkal, korszerű utastájékoztató rendszerrel – egyebek között nagyméretű monitorral –, valamint LED-es, energiatakarékos utastér-világítással rendelkeznek.
Az üléseknél USB csatlakozási lehetőséget alakítottak ki, így bárki feltöltheti telefonját vagy okoseszközét. A maximidi buszok alacsony padlósak és klimatizáltak, a midi méretű autóbuszokhoz képest nagyobb befogadóképességű az utasterük, akadálymentes kialakításuknak köszönhetően pedig a babakocsis és a mozgáskorlátozott utasok is kényelmesen használhatják.
Az első jármű elkészült, és már úton van Magyarországra. A flotta további darabjai folyamatosan érkeznek, és a honosítás után állhatnak majd forgalomba.
A közleményben hangsúlyozták, hogy a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.
A korábbi évek 14-15 éves átlagéletkorához képest jelenleg a teljes állomány átlagéletkora több mint 12 év, ugyanakkor az optimális maximális élettartam az autóbuszoknál 8-10 év.
Az elöregedő járművek lecseréléséig – egyetemek bevonásával – a BKV tovább fejleszti a kényszerű túlüzemeltetés protokolljait.
A BKV megfogalmazása szerint
a tervezett élettartamukat meghaladóan kényszerűségből tovább üzemeltetett járművek esetén tudományos alátámasztottsággal meghatározásra kerüljenek azok a speciális vizsgálatok és ellenőrzési módszerek, amelyek a biztonságos üzemeltetés érdekében alkalmazandóak.
A Budapest Főváros Kormányhivatala több műszaki ellenőrzést rendelt el a kigyulladt több busz miatt.
A buszok 76 százalékánál találtak problémát, csupán 24 százalék bizonyult kifogástalan állapotúnak.
A buszok 12 százaléka közlekedésre alkalmatlan, további 60 százaléknál olyan hibák vannak, amelyek miatt ismételt műszaki vizsgálatra, 4 százaléknál pedig azonnali javításra van szükség.
