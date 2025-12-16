Átadják az első utat, amit kínaiak építettek, máris óriási a balhé: három évet csúsztak a határidővel, eltiltották őket a közbeszerzésektől – nem is bánják Erdélyben

Szerdán adják át az első, kínai cég által épített utat Erdélyben, adta hírül az economica.net. A zilahi körgyűrűről van szó, amelynek már évekkel korábban el kellett volna készülnie – jegyezte meg a hír kapcsán a Maszol.

Ami itthon az M1-es autópálya építése, az Erdélyben az A8-hoz hasonló beruházás. / Fotó: MKIF/Facebook

A közúti infrastruktúráért felelős állami társaság (CNAIR) 2020 júliusának utolsó napján írta alá a szerződést a Sinohydro Corporation Limited és a Good Prod cégek alkotta társulással. A szerződés értelmében a kínaiaknak 6 hónapjuk volt a tervezésre és 24 hónapjuk a munkálatok elvégzésére. Ebből az következik, hogy 2023-ban végezniük kellett volna a 185,538 millió lej értékű beruházással.

Ez papíron nem minősült emberfeletti teljesítménynek, mivel a körgyűrű hossza mindössze 5,535 km.

A határidőket megengedhetetlen mértékben túllépték. A késés közel 3 év, ami sok frusztrációt gerjesztett a közösségben

– írta egy Facebook-bejegyzésben Horatiu Cosma, a Szállítás- és Infrastruktúraügyi Minisztérium államtitkára. Véleménye szerint azonban az mindenképpen pozitívum, hogy a körgyűrű átveszi a Haraklány, Egeres és a Meszes közti forgalmat, ezért a városban sokkal könnyebben, gyorsabban és biztonságosabban lehet majd közlekedni.

Több kínai út egyelőre biztosan nem lesz, mivel 2021-ben a kínai cégeket eltiltották a nagy infrastrukturális beruházásokra kiírt tendereken való részvételtől. "A zilahi körgyűrűvel kapcsolatos tapasztalatok tükrében nem ért bennünket nagy veszteség ezzel" – jegyezte meg.

Épül a szupersztráda Erdélyben

Ahogy arról korábban beszámoltunk, újabb mérföldkőhöz érkezett az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya építése: a román Nemzeti Közúti Beruházási Társaság (CNIR) hivatalosan is aláírta a Gerinces és Pipirig közötti, 31,5 kilométeres új autópálya-szakasz kivitelezési szerződését. A fejlesztés a hegyvidéki rész egyik legösszetettebb és legköltségesebb eleme, mely kulcsszerepet játszik majd az ország keleti és nyugati régióinak összekapcsolásában.

A szakasz megépítése a SA&PE Construct S.R.L., Spedition UMB, Tehnostrade S.R.L. és az Arcada Company konzorcium feladata lesz, nettó 5,97 milliárd lej – átszámítva mintegy 1,2 milliárd euró, mintegy 465 milliárd forint – értékben. A beruházás nem csupán az A8-as autópálya egyik leglátványosabb, hanem az egész ország számára stratégiai jelentőségű infrastrukturális fejlesztés, mely évtizedes álmot valósít meg: gyorsforgalmi kapcsolatot Moldva és Erdély között.