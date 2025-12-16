Bevallotta a világ egyik legnagyobb autógyártója: maga alá temeti az elektromos átállás, inkább visszaáll a benzines modellekre – "Soha nem fognak pénzt termelni, váltanunk kell"
A Ford, amely 2023 óta 13 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el elektromos jármű üzletágában, bejelentette, hogy bővíti benzinüzemű járműveinek kínálatát, miközben hibrid és úgynevezett kiterjesztett hatótávolságú elektromos járművekre áll át, amelyek fedélzeti benzinmotorral rendelkeznek.
A cél a veszteséges eszközökből való kimenekülés, és az elektromos járművekre szánt tőke átcsoportosítása a nagyobb jövedelmezőségű modellekbe.
Ahelyett, hogy milliárdokat költenénk a jövőre, tudván, hogy ezek a nagy elektromos járművek soha nem fognak pénzt hozni, inkább irányt váltunk
– mondta Jim Farley, a Ford vezérigazgatója egy interjúban. „Most már eleget tudunk az amerikai piacról, nagyobb meggyőződéssel várjuk a csökkentett kibocsátású hajtásláncok második szakaszát” – tette hozzá.
A szabályozási változások és az amerikaiak részéről tapasztalható gyenge kereslet arra kényszeríti az amerikai autógyártókat, hogy feladják az elektromos járművek jövőjére való gyors átállás terveit.
A Ford, amely korábban nagyot fogadott az elektromos járművekre, most az iparág egyik legnagyobb üzleti változását hajtja végre.
A Ford elfordul több modelltől
A cég közölte, hogy továbbra is jó úton halad afelé, hogy 2027-re legyártson egy 30 000 dolláros elektromos pickupot, amely az első lesz az alacsony költségű elektromos járművek új sorozatában. „Ez az amerikai elektromos stratégiánk lényege” – mondta Farley. „Le kell szállnunk a géppel.”
A cég leállítja az F-150 pickup Lightning nevű elektromos változatának gyártását, ehelyett a teherautó megnövelt hatótávolságú változatát fogja gyártani.
A Ford közlése szerint 2030-ra globális eladásainak nagyjából felét hibridek, megnövelt hatótávolságú járművek és elektromos járművek fogják kitenni, szemben az idei 17 százalékkal. A hibridekre való áttérés világszerte felgyorsul, mivel ezeket a járműveket egyre megfizethetőbbnek és praktikusabbnak tekintik azok a fogyasztók, akik vonakodnak elköteleződni a tisztán elektromos járművek mellett.
A Ford bejelentette, hogy több ezer új alkalmazott felvételét tervezi az Egyesült Államokban,
az akkumulátorgyár mintegy 1600 dolgozóját elbocsátják, 2024-ben a Ford 5,9 milliárd dolláros nettó nyereségről és 185 milliárd dolláros bevételről számolt be.
A vállalat elfordulása a teljesen elektromos járművektől friss jel arra, hogy Amerika útjai – miután számos erőfeszítést tettek az átalakításukra – a közeljövőben is nagyjából úgy fognak kinézni, mint ma, a nagyszámú benzinüzemű autóval és teherautóval, valamint a hibridek egyre növekvő használatával.
Különösen a Biden-kormányzat igyekezett rávenni az autóipart az elektromos járművek teljes és gyors átvételére, de sok republikánus ellenállásba ütközött. Idén a Trump-kormányzat eltörölt néhányat a legszigorúbb tiszta levegőre és üzemanyag-takarékosságra vonatkozó előírások közül.
Ennyi volt: váratlanul bebukott Amerika legnagyobb akkumulátorgyár-beruházása
Még 2021-ben jelentették be, hogy 11,4 milliárd dollárt fektetnek be három amerikai akkumulátor-gigagyár felépítésébe. Akkoriban ez volt a Ford történetének legnagyobb gyártási beruházása. Csakhogy a projekt mostanra felbomlott, és ez immár végleges.
A Ford és a dél-koreai akkumulátorgyártó óriás, az SK On bejelentette, hogy megszüntetik a BlueOval SK néven futó, 11,4 milliárd dolláros közös akkumulátorgyártási vállalkozást, ami nagy felfordulást okoz az Egyesült Államok elektromosjármű-ellátási láncában.
A döntés értelmében a felek gyakorlatilag felosztják egymás között az eddig közösen épített három hatalmas akkumulátorgyárat: a kentuckyi üzemek a Fordhoz kerülnek, míg a Tennessee állambeli létesítményt az SK On veszi át.