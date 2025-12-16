Deviza
Putyint most megalázták: Zelenszkij ügynökei tengeralattjárót robbantottak fel, az oroszok mit sem sejtettek – videón a Varsavjanka elpusztítása

A novoroszijszki támadás az utolsó az Ukrajna által Oroszországban végrehajtott, katonai és energetikai célpontok ellen irányuló mélységi csapások sorában, amelyek most már naponta történnek. Az SBU kedd hajnalban harmadszor támadta meg Oroszország kaszpi-tengeri olajfúrótornyait, néhány nappal azután, hogy ukrán drónok eltalálták Oroszország olajfinomítóit és az orosz árnyékflotta több teherhajóját.
Csókási Annamária
2025.12.16, 07:24
Frissítve: 2025.12.16, 07:33

Volodimir Zelenszkij elnök szerint Ukrajna képessége, hogy visszavágjon Oroszországnak, előnyt jelent a béketárgyalásokon — közölte a POLITICO.

orosz tengeralattjáró
Az oroszok tengeralattjárója harcképtelenné vált. / Fotó: AFP

Az ukrán titkosszolgálat, az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat (SBU) hétfőn közölte, hogy Ukrajna újabb mélységi támadásban felrobbantotta az orosz haditengerészet biztonságos bázisán dokkoló orosz tengeralattjárót. Az SBU közlése szerint a 636.3 osztályú "Varsavjanka” ("Varsói") típusú tengeralattjárót súlyosan megrongálták a fekete-tengeri Novoroszijszk kikötőjében található bázisán.

Ukrajna víz alatti drónja, a Sub Sea Baby megtámadott egy orosz tengeralattjárót. A robbanás a tengeralattjárót súlyosan megrongálta és gyakorlatilag harcképtelenné tette. A tengeralattjáró négy Kalibr cirkálórakéta-indítót szállított

– közölte az SBU sajtószolgálata, és bizonyítékként bemutatta a robbanásról készült videót. 

Milliárdos harc a Balti-tengerért: soha nem látott fejlesztést tervez a lengyel haditengerészet – Moszkva ettől tartott

Nem csak az orosz tengeralattjárót találta el a drón

Az orosz védelmi minisztérium eddig nem adott ki nyilatkozatot a novoroszijszki támadásról, de orosz katonai bloggerek szerint a kár elhanyagolható volt, mivel a drón egy közeli mólót talált el, mindazonáltal kijelentették, hogy egy ilyen szoros támadás figyelmeztető jelzés. Ha a támadás olyan pusztító volt, mint ahogy azt az SBU állítja, akkor az anyagi szempontból nagy veszteséget jelent az orosz hadsereg számára. 

A Varsavyjanka tengeralattjáró ára körülbelül 400 millió dollár. A bevezetett nemzetközi szankciók miatt egy hasonló tengeralattjáró építése jelenleg akár 500 millió dollárba is kerülhet 

– közölte az SBU sajtószolgálata. Nem tudni, hogy személyi sérültek is vannak-e.

Pointosan mi ellen irányult a dróntámadás?

A novoroszijszki támadás csak a legutóbbi az Ukrajna által Oroszországban végrehajtott napi rendszerességű mélységi csapások sorában. Ma reggel az SBU harmadszor támadta meg Oroszország kaszpi-tengeri olajfúrótornyait, néhány nappal azután, hogy ukrán drónok eltalálták Oroszország olajfinomítóit és az orosz árnyékflotta több teherhajóját.

Miközben folynak a diplomáciai folyamatok és tárgyalások, amelyek közelebb hozhatják a háború végét, nem szabad elfelejtenünk, hogy az orosz támadások minden nap folytatódnak. Vlagyimir Putyin a támadások brutalitását használja fel tárgyalási eszközként

– mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a német-ukrán gazdasági fórumon tett nyilatkozatában. „Az a képességünk, hogy felépüljünk a támadásokból, hogy fegyvereket gyártsunk és visszavágjunk, hogy lelőjük az orosz rakétákat és drónokat – ez a tárgyalási erőnk” – tette hozzá Zelenszkij, és sürgette partnereit, hogy továbbra is támogassák Ukrajna képességét az orosz invázió elleni ellenállásra.

