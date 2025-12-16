Deviza
MVM
gáztárolás
Kardoskút
akvamarin
hidrogén

Bejött az MVM-nek a hidrogén, máris új projekteket indít: tovább zöldül az energiaellátás

Egyszerre három gázüzemű erűműblokkjának állítana elő zöldhidrogént az MVM csoport. Továbblép a kardoskúti hidrogénprojektjével is: áramtermelésbe fogna az ott előllított hidrogén felhasználásával. Az Akvamarin Pluszhoz szükséges berendezéseket a Ganzenergy szállítja.
VG
2025.12.16, 08:04
Frissítve: 2025.12.16, 09:08

Az MVM csoport újabb pontokon kíván bekapcsolódni a hidrogéngazdaságba. Bár a hidrogén és az oxigén egyesülésekor felszabaduló energiával áram és hő termelhető, fő előnyét elsősorban a tárolófunkciója adja: az éppen feleslegben előállított villamos energiával hidrogén termelhető. Ilyen pluszenergiából egyre több van a megújuló alapú energiatermelés felfutásával.

hidrogén
A kardoskúti gáztároló a hazai hidrogéngazdaság egyik bölcsője / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A megújuló energiaforrással termelt hidrogént zöldnek nevezik, a földgázalapút kéknek, az atomerőművi eredetűt pedig rózsaszínnek. A nukleáris energia nem megújuló, de a hasznosítása döntően szén-dioxid-kibocsátás nélküli. Ám a hidrogénnek vagy egy harmadik funkciója is: kiegyenlíthető vele az ingadozó zöldáram-termelés – mutat rá a magyar állami energiaipari csoport, az MVM szakmai lapja, az Energiaforrás. Ilyenkor a hidrogénnel termelt villamos energia célja nem az energiaigény kielégítése, hanem a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartása. E kiegyensúlyozó energia biztosítja az áramellátás folyamatosságát és stabilitását. Tehát egy kiemelkedően fontos, ezért nagyon drága termékről van szó. Ezt jól mutatja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal havi piaci elemzése is. Eszerint egyedül az idén szeptemberben a villamosenergia-rendszer irányítója, a Mavir 7,6 milliárd forintot költött szabályozási energiára. Ez még azt tudva is hatalmas összeg, hogy az egy évvel korábbi adat ennek majdnem a kétszerese volt, illetve hogy a tendencia csökkenés. (Az energiaválság évében, 2022-ben a szeptemberi kiadás 85,7 milliárd forint volt.)

Kardoskúton kezdte az MVM

Az MVM csoport 2021-ben indította el az Akvamarin nevű hidrogénprojektjét. Leányvállalata, a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) telephelyén üzembe állított egy 2 megawatt teljesítményű elektrolizálót, amely a rendszerben éppen felesleges energiával hidrogént állít elő. Ezzel azóta is segíti a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartását, vagyis közvetlen hasznot hajt. Az így előállított hidrogént a következő lépésben a földgázhoz keverik. A keveréket maga az MFGT használja fel. A hidrogénnel kevert gáz használata pedig kisebb szén-dioxid-kibocsátásával jár, mint a tiszta gázé.

De ez csak a kezdet volt

Két éve úgy döntöttek a csoportnál – amelynél a hidrogéngazdálkodás átkerült egy másik szervezeti egységhez –, hogy ideje többet kihozni a hidrogénből: megcélozták e gáz energetikai célú hasznosítását. Ez két dolgot jelentett:

  1. a megújuló energia rövid távú tárolását, tehát már zöldhidrogén formájában, míg az Akvamarin projekté még „kék”,
  2. és a fosszilisek kiváltását a zöldhidrogénnel termelt, karbonmentes árammal.

Már megvan a konkrét terv is. Telepítenek egy-egy zöldhidrogén-előállító üzemet az MVM csoport két telephelyen építendő három (két tiszaújvárosi és egy mátrai) kombinált ciklusú gázüzemű erőműve (CCGT) mellé. A zöldhidrogént a helyi, még szintén megépítendő naperőművek áramával termelnék. E hidrogént a gázturbinákat tápláló földgázhoz fogják keverni. E keverék használatával az áram- és hőtermeléssel keletkező szén-dioxid éves mennyisége 4500-5000 tonnával kisebb lehet annál, mint ha kizárólag földgáz kerülne a gázturbinába. A zöldhidrogén előállítása ebben az esetben is segíti a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartását, mert „kivonja” belőle, máshogyan hasznosítja a rendszer túlterhelésével fenyegető többletáramot. (E kivonás mértéke attól is függ, hogy a naperőművek áramából éppen mennyi jut a piacra, és mennyi szolgálja a hidrogén előállítását.) A rendszer modelljét az MVM ERBE tervei alapján alakítják ki, a piaci és a műszaki feltételekhez igazítva. 

A Ganzenergy szállítja a hidrogénes rendszert

Épp most jelentette be a Gazenergy Kft., hogy nagy teljesítményű üzemanyagcellás energiatároló rendszert szállít az Akvamarin Plusz projekthez. A Ballard cég technológiájára és üzemanyagcelláira alapozva, a Ballarddal fejlesztett állomás névleges villamos teljesítménye 1050 kilowatt. Mivel folyamatos üzemben is rendelkezésre áll, használható ipari léptékű, hálózatra kapcsolt alkalmazásokhoz is. Két szabványos konténerből épül fel: az egyik a cellákat és segédberendezéseit, a másik a hálózati csatlakozáshoz szükséges rendszereket és a nagyfeszültségű akkumulátorokat tartalmazza.

Van további lépcső is

Az MVM készül a hidrogén föld alatti tárolására is. Ez a már lezárult vizsgálatok alapján az MFGT kardoskúti telephelyén a B2 jelű tárolórétegben történne. Egy másik fejlesztéssel az MVM a földgáz-infrastruktúráját – speciális bevonatolással – ellenállóbbá kívánja tenni a hidrogénnel szemben. Az MVM összeállítása emlékeztet, hogy a 2024-ben megjelent dekarbonizációs gázcsomag szerint a földgázszállító rendszernek be kell tudnia fogadni olyan földgázt, amelynek a mennyisége legfeljebb 2 százaléknyi hidrogént tartalmaz. A csoport hosszabb távon az 5 százalékos arányt érné el a földgázelosztó rendszerében.

