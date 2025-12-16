Orbán Viktor rájött, hogyan akarja lenyomni Ursula von der Leyen a torkán Ukrajna háborús pénzelését: "Könnyen adják, szabadulni tőle annál nehezebb"

Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb - hangsúlyozza a kormányfő a Facebookon.

Orbán Viktor: Brüsszel ismét közös hitelt venne fel Ukrajna finanszírozására / Fotó: Csudai Sándor / Mediaworks

Ahogy közeleg az EU-csúcs, úgy kezd testet ölteni az a megoldás, amivel a brüsszeli bürokraták megpróbálják majd lenyomni a torkunkon Ukrajna kétéves hadi kiadásainak finanszírozását. A megoldás megint a csodafegyver: a közös hitel. Ha kell, akár konszenzus nélkül. Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig.

Ezzel az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk. Haladunk az eszkaláció irányába. És ami biztos: a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják.

Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években.

Orbán Viktor leszögezte: Magyarország nem változtat politikáján

„Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni.” Erről Orbán Viktor írt a közösségi oldalán. A magyar miniszterelnök előre szólt, mit fog képviselni a közelgő uniós csúcson.

Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik. Mi is felkészülünk. A magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága hamarosan ülésezik – közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

A tét szerinte egyszerű: háború vagy béke.

Soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború lezárásához. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek

– fogalmazott.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz–ukrán frontvonalon és kiterjesztené a gazdasági hátországban a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával.

Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenetteamelyet orosz részről meg fognak torolni – szögezte le.