Deviza
EUR/HUF384,91 +0,08% USD/HUF327,65 +0,13% GBP/HUF438,21 +0,09% CHF/HUF411,18 +0,04% PLN/HUF91,22 +0,06% RON/HUF75,61 +0,16% CZK/HUF15,81 -0,06% EUR/HUF384,91 +0,08% USD/HUF327,65 +0,13% GBP/HUF438,21 +0,09% CHF/HUF411,18 +0,04% PLN/HUF91,22 +0,06% RON/HUF75,61 +0,16% CZK/HUF15,81 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orbán Viktor
közös hitelfelvétel
Brüsszel

Orbán Viktor rájött, hogyan akarja lenyomni Ursula von der Leyen a torkán Ukrajna háborús pénzelését: "Könnyen adják, szabadulni tőle annál nehezebb"

Ismét a közös hitel felvételének ötlete került elő Brüsszelben.
Andor Attila
2025.12.16, 07:12
Frissítve: 2025.12.16, 08:04

Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb - hangsúlyozza a kormányfő a Facebookon.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: Brüsszel ismét közös hitelt venne fel Ukrajna finanszírozására / Fotó: Csudai Sándor / Mediaworks

Ahogy közeleg az EU-csúcs, úgy kezd testet ölteni az a megoldás, amivel a brüsszeli bürokraták megpróbálják majd lenyomni a torkunkon Ukrajna kétéves hadi kiadásainak finanszírozását. A megoldás megint a csodafegyver: a közös hitel. Ha kell, akár konszenzus nélkül. Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig.

Ezzel az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk. Haladunk az eszkaláció irányába. És ami biztos: a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják.

Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években. 

Orbán Viktor leszögezte: Magyarország nem változtat politikáján 

„Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni.” Erről Orbán Viktor írt a közösségi oldalán. A magyar miniszterelnök előre szólt, mit fog képviselni a közelgő uniós csúcson.
Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik. Mi is felkészülünk. A magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága hamarosan ülésezik – közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
A tét szerinte egyszerű: háború vagy béke. 

Soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború lezárásához. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek 

– fogalmazott.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz–ukrán frontvonalon és kiterjesztené a gazdasági hátországban a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával.

Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenetteamelyet orosz részről meg fognak torolni – szögezte le.

Arra is felhívta a figyelmet, nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni.

  • Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását,
  • nem küld sem pénzt,
  • sem fegyvereket Ukrajnába,
  • és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja.
    „Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!” – zárta bejegyzését a magyar miniszterelnök.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu