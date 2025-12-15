Deviza
EUR/HUF385.06 +0.08% USD/HUF327.98 +0.07% GBP/HUF438.79 +0.13% CHF/HUF412.03 +0.08% PLN/HUF91.28 +0.21% RON/HUF75.64 +0.07% CZK/HUF15.86 +0.03% EUR/HUF385.06 +0.08% USD/HUF327.98 +0.07% GBP/HUF438.79 +0.13% CHF/HUF412.03 +0.08% PLN/HUF91.28 +0.21% RON/HUF75.64 +0.07% CZK/HUF15.86 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,883.65 +0.25% MTELEKOM1,758 -0.68% MOL2,938 -0.07% OTP34,430 +0.09% RICHTER9,860 +1.52% OPUS568 +1.94% ANY6,980 -0.57% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,004.53 -0.4% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,417.52 +0.88% BUX109,883.65 +0.25% MTELEKOM1,758 -0.68% MOL2,938 -0.07% OTP34,430 +0.09% RICHTER9,860 +1.52% OPUS568 +1.94% ANY6,980 -0.57% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,004.53 -0.4% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,417.52 +0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fejlesztés

Öt kihagyhatatlan lépés a sikeres digitalizációs projektekhez

Kezdjünk kis lépésekkel, vonjuk be a kollégákat, mérjük pontosan a hatásokat, és vannak még hasonló fontos lépések, amelyeket érdemes betartani a sikeres bevezetéséhez, ezeket mutatjuk be. A digitalizációs projektek bevezetése előtt érdemes részletes folyamatelemzést végezni.
Szerző képe
Tresch András
a Quattrosoft Kft. ügyvezetője
1 órája
Fejlesztés Ceo Digitalizáció Pilot Projekt Projekt
Fotó: Shutterstock/Golden Dayz

Korábban már bemutattuk, hogy miért vérzik el a digitalizációs projektek 70 százaléka. A mostani gondolatmenet azt hivatott bizonyítani, hogy bizonyos szabályokat betartva igenis lehet sikeres egy ilyen irányú informatikai fejlesztés. 

digitalizációs,Touch,The,Future,Concept,With,Virtual,Sign,Of,Digitalization,Word
 Digitalizációs projektekhez fontos lépések / Fotó: Golden Dayz / Shutterstock

Digitalizációs érettségi gyorsteszt vezetőknek:

  1. Valós időben látjuk a fő folyamatainkat, vagy múlt havi jelentésekből dolgozunk?
  2. Tudjuk, hogy hogy áll egy szerződés elkészítése, jóváhagyása?
  3. Meg tudjuk nézni, hogy egy adott kollégánk mivel foglalkozott múlt szerdán?
  4. E-mailben kezeljük az e-mailben érkezett ügyeket?
  5. Ügyfeleink elégedettek a válaszaink sebességével, vagy gyakran reklamálnak lassúság miatt?
  6. Kollégáink több különböző rendszert használnak a feladataik elvégzéséhez?
  7. Ha egy kolléga beteg, át tudja venni valaki más zökkenőmentesen a munkáját, vagy minden tudás csak az ő fejében van?

Ha több kérdésre negatív a válasz, érdemes elgondolkodni a folyamatdigitalizáláson.

1. Kezdjük kis lépésekkel a digitalizációs projekt bevezetést, gyors eredményekkel

Ne próbáljuk meg az egész vállalatot egyszerre digitalizálni! Válasszunk egy-két folyamatot a legproblémásabbak közül, és mérhető eredményt érhetünk el velük három-hat hónapon belül. Például: számlázás automatizálása, szerződésgenerálás vagy bejövő levelezés kezelése.

Egy nagy budapesti cég ügyfélszolgálata is így kezdte: egyetlen folyamattal, az ügyfélpanaszok befogadásával. Amikor az átfutási idő kevesebb mint a felére csökkent, a vezetés és a kollégák is elkezdtek hinni a projektben. Ezután már könnyebb volt haladni a többi folyamattal.

2. Definiáljuk a sikert számokban

Legalább három mérőszámra érdemes figyelni az induláskor:

  1. Költség: Mennyi időt/pénzt spórolunk? (Példa: 10 ezer munkaóra évi megtakarítás)
  2. Idő: Mennyivel gyorsabb a folyamat? (Példa: átlagosan 8 napról 3 napra)
  3. Minőség: Mennyivel javul a hibaarány? (Példa: 12 százalékról 2 százalékra)

Mérjük le, hogy hol tartunk most, még a projekt előtt. Utána építsünk dashboardot a vezetőségnek, ahol heti/havi rendszerességgel látják az előrehaladást.

Multiracial,Group,Collaborating,On,Electronic,Invoice,Factoring,Software,Management.
Vonjuk be a kollégákat / Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

3. Vonjuk be a kollégákat

A változás kezelése nem kerülhető el. Kommunikáljuk őszintén, hogy mit miért csinálunk. Nem azért, mert el akarjuk bocsátani az embereket, hanem mert versenyképesek akarunk maradni. Képezzük alaposan a kollégákat – ne csak egy kétórás tréning legyen, folyamatos támogatás is kell.

Nevezzünk ki „bajnokokat” az üzleti oldalról – olyan kollégákat, akik értenek a folyamatokhoz, és lelkesen támogatják a változást. Ők segítenek a többieknek, és visszajelzést adnak a fejlesztőknek.

4. Biztosítsuk az aktív vezetői támogatást

Legyenek heti steering committee ülések. Nem havi, heti 30-45 perc, ahol a projektvezető beszámol, a vezetés pedig gyorsan dönt a felmerült akadályok elhárításáról. A CEO vagy COO mindenki által láthatóan vegyen részt ezeken – ez üzenet a szervezetnek, hogy ez egy valóban fontos projekt.

Az egyik nagy cégnél a vezérigazgató-helyettes minden héten 30 percet szentelt a projektnek. „Ez volt a legjobb befektetésem. Azonnali döntéseket hoztam akkor, amikor arra szükség volt. Nem voltak többhetes várakozások az értekezletekre.”

5. Válasszunk jól technológiai partnert

A magyar előírások ismerete és a magyar nyelvű támogatás elengedhetetlen – nem lehet arra várni, hogy az angol helpdesk válaszoljon. Olyan partnerre van szükség, aki ismeri a magyar kkv-k és nagyvállalatok problémáit, és tud rugalmasan integrálódni meglévő rendszerekkel (SAP stb.). De ami a legfontosabb: ne csak szállító legyen, hanem partner, aki a hasonló projektekben szerzett tapasztalatával segít a folyamatok újragondolásában, és nem csak egy szoftver bevezetése a célja.

A rendszer kiválasztásánál fontos szempont, hogy a várható felhasználószámot ki tudja-e szolgálni. Sok olyan program van, amely 50 felhasználónál jól működik, de száz vagy több száz felhasználónál már exponenciálisan belassul.

Érdemes odafigyelni arra is, hogy milyen GDPR- és NIS2-megfelelőséggel rendelkezik az adott rendszer, és hogyan illeszkedik a már működő informatikai infrastruktúrához. Válasszunk az igényeknek megfelelő, robusztus technológiát, például a weboldalak fejlesztésére kialakított PHP nem biztos, hogy megfelelő eszköz nagyvállalati rendszerek fejlesztéséhez és karbantartásához.

Következő lépések – mit csináljunk holnap

Első lépés – Folyamatelemzés: Üljünk le a vezetőséggel, és írjuk fel a három legproblémásabb vagy leginkább erőforrás-igényes folyamatot. Melyik lassú? Melyik költséges? Melyik generál sok hibát vagy ügyfélpanaszt? Ez lesz a kiindulópont.

Második lépés – Belső benchmark: Mérjük meg, hogy most mennyi időbe és pénzbe kerülnek ezek folyamatok. Kérdezzük meg az ügyintézőket, hol látják a legnagyobb problémákat. Ezek az adatok kellenek az induláshoz.

Harmadik lépés – Pilotprojekt: Válasszunk egy szakértő partnert, és indítsunk egy pilotprojektet az egyik folyamatra, amivel validálni tudjuk, hogy a kiválasztott rendszer megfelel-e az elvárásainknak. 

A szerző további cikkei

Továbbiak
Tresch András
Tresch András

Vélemény cikkek

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu