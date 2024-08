Elhízás: nem kell feltétlenül lefogyasztani a gyermeket – az orvos szerint van más megoldás

Nagyon sokféle lelkiállapotban vannak. Épp ezért például fontos, hogy az orvosi ellátás során mi ne arra hivatkozzunk, hogy a beteg hogy néz ki. Orvosként nekem ehhez semmi közöm, nekem az egészségéhez van közöm. Ez nagyon fontos az orvosi és egészségügyi szemléletváltásban. Viszont azt tudni kell, hogy a gyerekek nagyon sok csúfolásnak lehetnek kitéve a túlsúlyuk miatt. Az erre adott reakcióikat is figyelembe kell venni, amikor tanácsot akarunk nekik adni. Ismert adat – nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is –, hogy a túlsúllyal élő gyerekek között viszonylag magasabb a szorongásnak és a depressziónak az aránya. Ez ok is és következmény is lehet. Mert azt is tudjuk, hogy az evésnek nagyon sok funkciója van. Ez mindenkinek az életében így van, gondoljunk az ünneplésekre, a születésnapokra, a családi eseményekre. Van egy fontos funkciója: sokan az érzelmek kezelését is az étkezéshez kötik, de nem mindenki, és nem mindenki azonos mértékben.

Egy olyan gyerek esetében, akinél az öröm, a szomorúság megélésében, feldolgozásában nagy szerepe van az étkezésnek, először az érzelmeinek a kezelésével kell foglalkozni.

A képzés során milyen tudást kaptak a gyermekorvosok?

Ez a képzés a Richter Anna-díjból valósult meg, amelyet a Házi Gyermekorvosok Egyesülete a Semmelweis Egyetem gyermekklinikájával közösen pályázott meg. Az előadók között pszichológus, gyógypedagógus, dietetikus, gyógytornász is volt, hogy valóban komplex, sok praktikus, gyakorlati tudást és a legfrissebb szakmai irányelveknek megfelelő ismereteket tudjunk átadni. A képzésben részt vevő háziorvosok hatékonyabban tudják támogatni a túlsúllyal élő gyerekek életmódváltását. Volt szó szemléletváltásról, nagyok sok pszichológiai háttérről, hogy milyen fontos szűrni az evészavarokat, volt arról is szó, hogy milyen fontos az egész család lelki hátterét, mentális állapotát figyelembe venni, hogy megfelelő tanácsokat tudjanak adni. Arról is beszéltünk, hogy milyen célokat érdemes magunk, illetve a családok elé állítani annak érdekében, hogy az elért változások a gyermekek egészséges fejlődését szolgálják.