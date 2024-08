Közeleg a luxusutazás az újraálmodott Orient Expresszen – videó

A tervek szerint 2026-tól szállhatunk ismét fel az Orient Expressre, amelyet az Accor Hospitality üzemeltet. A neves francia építész, Maxime d’Angeac tervezte újra az új Orient Expressz belsejét. Az Agatha Cristie regényéből is ismert luxusvonat hangulata az elképzelés szerint az eredeti, fényűző hangulatot idézi majd. A Gyilkosság az Orient expresszen című, 1933-ban megjelent regényben leírt bűnügy egy 1932-es megtörtént esetre, Charles Lindbergh fiának elrablására és meggyilkolására utal. (A könyvben a Lindbergh család Armstrong néven szerepel.)

Az új Orient Expressz pazar utazást ígér / Fotó: Maxime d’Angeac

A hírről beszámoló Euronews a részletek közlése előtt fontosnak tartotta, hogy tisztázzon néhány dolgot. Például, hogy az eredeti Orient Expressz nem egyetlen vonat volt, hanem menetrend szerinti járat, amely 1883-tól különböző útvonalakon közlekedett, elsősorban Párizsból Isztambulba. Száznegyven éves története során számos formában jelent meg, mert több üzemeltető is használta, és használja most is a nevet az Európát átszelő járatain. A cikk szerint azonban, ha valaki az Orient Expresszen való utazást, kalandot a bakancslistáján tartja számon, akkor érdemes lehet kivárnia Az Accor Hospitality csoporthoz tartozó Orient Express 2026-as vonatindulást, mert ez esetben az eredeti vonatok lenyűgöző újragondolásáról van szó.

Maxime d’Angeac olyan tizenhét kocsit tervez újra, amelyek az 1920-as és 1930-as évekből származnak, és korábban Nostalgie-Istanbul-Orient-Express néven koptatták a síneket.

Az új Orient Expressz meglepetéseket tartogat

A lap szerint a márka az Orient Expressz „karcsú folyosóit” dicséri, amelyek a vonat bármely megállójában megcsodálhatók, a vonatot az utazások, találkozások és meglepetések helyszíneiként jellemzi, amelyek „színházi dekorációt” kínálnak. Az Orient Expressz belső terei tele vannak meglepetésekkel, és gazdagok irodalmi hatásokban. Könyvtárában Ernest Hemingway műveit, Peggy Guggenheim műgyűjtő életrajzait, Walter Benjamin filozófiáját és (legfontosabb) Agatha Christie-regények gyűjteményét találhatók.