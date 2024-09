A legtöbb amerikai iskolában szabályozzák az okostelefonok használatát – mivel érvelnek ott?

Lassan az egész nyugati világon végigsöpör az iskolai mobilhasználat kezelésének, tiltásának vagy engedélyezésének kérdése, bár úgy tűnik, a felügyeleti szervek inkább az előbbit részesítik előnyben. Az amerikai iskolákban is szabályozzák az okostelefonok használatát – írja a CNN –, bár ott nem mindig támogatják a szigorítást a szülők, sok esetben az iskolai lövöldözésekre hivatkozva, érthető okokból szeretnék elérni a gyermekeiket, ha egy ilyen tragikus esemény következik be. Kutatások azonban azt mutatják, nem elég az óráról kitiltani a telefont, az iskolából is ki kellene.

Az okostelefon elvonja a gyerekek figyelmét az iskolai feladatokról egy amerikai tanulmány szerint / Fotó: Shutterstock

Egy 2023-as tanulmány szerint az amerikai 11–17 évesek 97 százaléka használja a telefonját iskolaidő alatt, átlagosan 43 percig. Ahelyett, hogy a szünetben a barátaikkal beszélgetnének, vagy a kisebbek játszanának. Pedig ebben az életkorban ez lenne a legfontosabb – mondják a szakértők. Ugyanis játék közben:

megtanulnak eligazodni a társadalmi dinamikában,

fejlődnek a társas készségeik,

változatos kihívásokkal kell megbirkózniuk,

csökken a szorongásuk.

A neves amerikai kutatóintézet, a Pew Research Center júniusi felméréséből kiderült: az állami középiskolai tanárok 72 százaléka azt jelezte, komoly probléma, hogy a mobiltelefonok elterelik a gyerekek figyelmét a tanteremben. Ugyanis ha a gyerekek lopva a telefonjukat lesik, nem tudnak a tanulásra figyelni. Az emberi agy nem tud egyszerre több feladatot végezni, ezt már számos kutatás bebizonyította – írja a cikk.

Egyre rosszabb teszteket írnak a gyerekek

Egy teszt pontosan mutatja, hogy a diákok nem tanulnak annyit az iskolában, mint a telefonálás előtti korszakban. Ez a teszt az első éves egyetemi tanulmányokhoz szükséges angol nyelvi, olvasási, matematikai és természettudományos készségeket méri. A tesztet lebonyolító szervezet szerint az elmúlt évben a pontszámok a 30 éve mért legalacsonyabb szintre estek.

A tanárok is azt tapasztalják, hogy a tendencia ez: kevésbé tudnak koncentrálni a gyerekek, és nem tudnak elmélyülni az olvasásban. A szakemberek azt is mondják, hogy észszerűtlen azt elvárni, hogy a gyerekek leküzdjék a függőségüket, ha náluk van a telefon. A Common Sense Media tanulmánya szerint egy átlagos amerikai tinédzser napi 237 telefonos értesítést kap a telefonján – ennek negyede az iskolai nap folyamán érkezik. De más a helyzet, ha nincsen náluk az eszköz, akkor arra fognak koncentrálni, ami történik velük.