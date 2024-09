Szifilisz, kankó, chlamydia – ne gondoljuk, hogy a nemi betegségek eltűntek

A fertőzések 70 százaléka azonban teljesen tünetmentes, és az is marad, így fontos a folyamatos szűrés és edukáció. Olykor még könnyen gyógyítható betegségek is kezeletlenül maradnak, mert a fertőzés ténye és maga a szűrés is tabunak számít, pedig már léteznek diszkréten, otthon is elvégezhető, megbízható eredményt hozó önmintavételes vizsgálatok – közölte a Synlab.

A nemi betegségek száma növekszik, a szifilisz jellemzően Budapesten / Fotó: Shutterstock

A szifilisz Budapesten tarol

Kiemelték: a leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőző kórokozók közé tartozik a HPV, a Hepatitis B, a Chlamydia-fertőzés (Chlamydia trachomatis), és a szifilisz (Syphilis).

A szifiliszfertőzés 2023-ban majdnem háromszor annyi férfit érintett Magyarországon, mint nőt, azonban a legtöbb fertőzés esetében a nők vannak nagyobb kockázatnak kitéve a hüvely nyálkahártya-felületének nagysága miatt.

Gyakoriságuk azonban jellemzően eltér a szexuális aktivitás típusa és az életkor szerint is. A növekvő tendencia mögött állhat az online társkeresés elterjedése, valamint a fiatalok körében emelik a fertőzés kockázatát a rövid kapcsolatok.

„A szifilisz, valamint a gonorrhoea mellett a HIV vírus előfordulása is a fővárosi régióra centralizálódik. A legveszélyeztetettebb korosztály a fiatal felnőttek és az ötven éves kor feletti páciensek.

Rendeléseinknek gyakori vendégei a Trichomonas- és Chylamydia-fertőzéssel szenvedő páciensek. A nemi úton terjedő betegségek tünetei azonban a kórokozó típusától függően megjelenhetnek napok, de akár évek alatt is. Kimenetelük szempontjából is vannak könnyen és véglegesen gyógyítható betegségek, míg a hepatitis vírus talaján kialakuló májrák, illetve a HPV talaján kialakuló méhnyakrák, péniszrák, illetve fej-nyak területi daganatok agresszív és magas halálozású betegségek” – hangsúlyozta dr. Stefanovits Ágnes, szülész-nőgyógyász.

Tünetek és szűrés

A fertőzések több mint fele nem jár nemi területen kialakuló tünettel, azonban sokszor olyan panaszok jelentkeznek, amik nem emlékeztetnek nemi fertőzésre: ilyen lehet például a fekély a torokban, a nem múló torokgyulladás, és a vese és a húgyhólyag területét érintő fertőzések. Minden kiszűrt fertőzéssel szakorvoshoz kell fordulni, és kezelni kell azt. A HPV az egyetlen, amely az esetek többségében visszaszorulhat az immunrendszernek köszönhetően.