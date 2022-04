Elszállt minden – értékelte a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) idei első negyedéves üzemanyagforgalmát a szervezet főtitkára, Grád Ottó a VG érdeklődésére. A tagvállalatok kiskereskedelmi benzineladásai 29,5, gázolajeladásai 36,7 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakáét, így 382,75 millió, illetve 712,48 millió litert tettek ki. Bár hosszú idő után éppen 2021 első negyedévében esett a forgalom, még az alacsony bázis figyelmen kívül hagyásával is 20 százalék körül nőtt az eladott mennyiség a hosszú távú trendek alapján.

A felfutásának fő oka Grád Ottó szerint az erős üzemanyagturizmus.

Fotó: Shutterstock

A vizsgált három hónapban jelentősen át is rendeződött az értékesítés szerkezete a normál termékek javára. Míg ugyanis az ársapka tavaly november 15-i bevezetése óta a normál minőség maximált hatóság ára literenként 480 forint, addig a prémium üzemanyagért piaci árat kell fizetni, ami a benzin esetében most a 690 forintot, a gázolajnál a 790 forintot közelíti a holtankoljak.hu szerint. Emiatt az első negyedévben a 95-ös benzin eladása 40 százalékkal nőtt, míg a prémiumé 12 százalékkal csökkent. A dízel esetében a normál minőségből 43 százalékkal fogyott több, mint egy éve, prémiumból viszont 2 százalékkal kevesebb. Kissé az is növelte a gázolajforgalmat, hogy az addig a nagykereskedelemben jelentkezett eladás egy része átpártolt a kiskereskedelemre, ahol olcsóbban lehetett tankolni, amíg a szabályozás március 12-én be nem zárta e kiskaput.

Grád Ottó szerint az olajárak alakulása egyelőre aligha oldja meg a magas üzemanyagárak problémáját. Bár néha 100 dollár alá csúsznak a hordónkénti jegyzések, rendre visszaerősödnek 110 dollár közelébe, hiába szabadított fel az USA a stratégiai készleteiből, és járult hozzá a Nemzetközi Energiaügynökség is hasonló lépéshez.

Elvesztették árelőnyüket a „fehérek"

A MÁSZ-on kívüli kisebb, úgynevezett fehér benzinkutakat összefogó Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) nem készít forgalmi statisztikát, de érzik eladásaik csökkenését, erről Egri Gábor, a szövetség elnöke nyilatkozott a VG-nek.

A kis kutak ugyanis az ársapka bevezetésével elveszítették a nagyokkal szembeni, korábbi árelőnyüket.

„Már nem érdemes egy olcsóbb fehér kút miatt lehajtani az autópályáról, mert a pályánál is ugyanannyiért tankolhatnak az OMV által az osztrák minőséggel, a Shell által a Formula–1-el reklámozott, a Molnál pedig a shopokkal csábító töltőállomásokon” – mondta. Mellesleg az FBSZ máig nem kapott választ az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól arra a kérdésére, hogy a töltőállomások milyen eszközzel akadályozhatják meg az arra nem jogosult sofőröket az ársapkás üzemanyagból való tankolásban.

Klímagyilkosabb a bioadalékolt üzemanyag

Egri Gábor üdvözölte a bioadalékolás kötelezettségének esetleges szüneteltetését, bár azzal nem ért egyet, hogy a bioösszetevő sokkal olcsóbb lenne az ásványolaj-eredetűvel, hiszen szintén tőzsdei termékről van szó, az áraik pedig együtt mozognak. Viszont – mint rámutatott –, ezen adalékok nagyobb klímagyilkosok a hagyományosnál, a hatékonyságuk rosszabb, vagyis a velük adalékolt üzemanyagból többet kell használni. Egyébként sem lenne szabad elégetni, ami élelmiszernek is használható.