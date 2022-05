Ötvenezer euróról rövid idő alatt csaknem százötvenezer euróra nőtt azoknak az eszközöknek az értéke, amelyeket az ukrán energiaminisztérium támogatásként elfogad a Mol által felkínált adományból. Az eszközöket az Ukrajnában a háború során megsérült olajipari létesítmények helyreállításában fogják használni. „Nem tudjuk, hogy a tőlünk származó eszközökre pontosan mikor lesz szükség, és mely létesítmények javításához, mert az adományozást az Európai Bizottság energiaügyi főigazgatósága és az Energiaközösség koordinálja” – válaszolt a VG-nek Homonnay Ádám, a Mol Nyrt. kutatási és termelési igazgatója.

Fotó: AFP

Részben szintén a központi szervezéssel magyarázta, hogy a társaság által – újrabeszerzési értéken – felajánlott 290 ezer eurós adományból az ukrán fél első körben „csak” 50 ezer eurónyira tartott igényt. Az uniós szervezők ugyanis a teljes ukrán listát elküldték a segélyprogramban részt vevő összes vállalatnak, így megeshetett, hogy azonos eszközöket több helyről is felajánlottak. A másik ok, hogy a kért eszközökön belüli specifikációk miatt nem biztos, hogy a cégek pontosan azokat a termékeket ajánlották fel, amelyekre keleti szomszédunknál szükség van, de az igények és a felkínálások közötti egybeesés mégis nagy annak alapján, hogy a molos 50 ezer eurónyi eszköz hamar megháromszorozódott.

Folyamatos az igénylés

A Mol a küldeményeit hamarosan eljuttatja a határ magyar oldalán lévő bázisára, ahonnan az ukrán fél szállítja el a szükséges helyszínre. Kizárólag eszköztámogatásról van szó Homonnay Ádám válasza szerint, az tehát nem merült fel, hogy az ukrajnai olajipari létesítmények javítása során magyar vagy más, külföldi szakemberekre is szükség lenne. Az eszköztámogatás azonban folyamatos, Ukrajnából rendre érkeznek az igények az uniós illetékesekhez, akik a kéréseket terítik a program résztvevői között.

Nem „boltból", nem elaggottat

Három fontos dolgot szögezett le a VG érdeklődésére az igazgató: a Mol nem feleslegben lévő, esetleg leselejtezésre váró eszközöket kínált fel, nem is olyanokat, amelyek miatt a saját tevékenysége sérülne, továbbá nem is vásárolt külön semmit az adományozás céljára. „Sorra vettük, hogy melyek azok az eszközeink, amelyeket rövid távon nélkülözhetünk, és amelyeket szükség esetén könnyen be is szerezhetünk – válaszolt –, ezekből ajánlottunk fel az ukrán igények szerint.”

Égve marad a lámpa

Április 11-én érkezett meg Ukrajnába az első energetikaiberendezés-szállítmány az uniós Energiaközösség titkársága szervezésében. A közlemény idézi Artur Lorkowskit, a szervezet igazgatóját, aki szerint „a titkárság mindent megtesz, hogy Ukrajnában égve maradjon a lámpa. A szállított sürgősségi készletek segítik majd az ukrán lakosságot, hogy hozzáférjen az energiához”. A szállítmány kézbesítését az Olaj- és Gáztermelők Nemzetközi Szövetsége segítette. A kritikus energia-infrastruktúrát üzemeltető vállalatok sürgős kéréseinek listája alapján Norvégiából, Spanyolországból és Svájcból indultak elsőként szállítmányok.