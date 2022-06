Újabb földrajzi területekkel és beruházási forrásokkal folytatódik a 2020-ban magyar–szlovák együttműködésben, uniós támogatással indult Danube InGrid projekt – jelentette be a magyar résztvevő, az E.ON Hungária csoport. A munka első fázisa az Észak-Dunántúlon folyt, ez volt a csoport részéről az elmúlt évek legnagyobb, és egyben a leginkább jövőbe mutató hálózatfejlesztése, amely reagált a megújuló energiaforrások növekvő térnyerésére, és megoldást nyújtott a folyamatosan emelkedő lakossági és vállalati energiaigényekre.

Giga hálózatfejlesztés az Észak-Dunántúlon Az E.ON Hungária csoport Danube InGrid projektjének keretében nyert tendereket a Siemens Zrt.

A fejlesztéssorozat első elemeit – Öttevényben, Gyermelyen és Székesfehérváron – már átadták, míg Kisbéren az elmúlt hónapban kezdődött zöldmezős beruházásban egy modern, távolról irányítható transzformátorállomás építése.

Fotó: Czeglédi Zsolt

Több település is jól jár

A 2028-ig tartó Danube InGrid projekt második fázisában a korábbiak folytatása mellett kiemelt hálózatfejlesztést is indít az E.ON Hungária a csoporthoz tartozó Elmű Hálózati Kft. területén, Pest megyében és Budapesten is. A csoport Pest megyében a növekvő ügyféligényekre reagáló és a későbbi tovább növekvő igények kielégítésére is alkalmas transzformátorállomásokat épít többek között Veresegyházon és Pécelen, utóbbi térségben ellátásbiztonsági szempontból kiemelt távvezetékeket is létesít. Emellett új okoseszközöket, távműködtetésű oszlopkapcsolókat, zárlatjelzőket, intelligens transzformátorokat telepít a hálózatra, hogy üzemzavar esetén gyors átkapcsolásokkal láthassa el a kiesett szakaszt, így az ügyfelek rövidebb időre vagy akár egyáltalán nem érzékelik az áramkimaradást.

Az EU kiemelten kezeli

A Danube InGrid tervezett költségvetése közel 200 milliárd forint, amelyből 84 milliárd Magyarországon hasznosul. Ebből az észak-dunántúli fejlesztésekre 50, a Pest megyét és Budapestet érintőkre pedig 18 milliárdot fordít az E.ON Hungária csoport. A határokon átnyúló, az energiapiacok közötti mélyebb integrációt szolgáló projektet az Európai Unió kiemelten kezeli.

Az E.ON Hungária Energetikai Zrt. fő pénzügyi mutatói tavaly jelentősen javultak, mindenekelőtt az emelendő ki, hogy a 2020-ban kimutatott 35,2 milliárd forintos veszteséget 45,8 milliárdos profit követte.

Három nagy előny

A tervek szerint 2023-ban záruló és 1,4 milliárd forintba kerülő kisbéri beruházás három érzékelhető változást jelent majd a fogyasztóknak. Elsőként, hogy a hálózat szabad kapacitásának növekedésével új fogyasztókat és termelőket lehet a hálózatra csatlakoztatni. Másodsorban azt, hogy a fejlesztést követően javul a hálózat feszültségtartása, ezzel jelentősen csökken az ügyfeleknél a feszültségingadozás. A modern technológiának köszönhetően lerövidülnek a beavatkozási idők, amelyek az esetleges üzemzavarok hosszát jelentősen csökkentik. Harmadrészt, nemcsak Kisbéren, hanem a környező térségben – többek között Tárkány, Császár, Bakonyszombathely teljes területén – is javul az energiaellátás minősége.