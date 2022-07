A tiszta rezsiszámla helyett jön a kevert: hétfőtől életbe lépnek az új szabályok

Legkésőbb hétfőtől keményen kell spórolnia az árammal és a gázzal annak, aki nem biztos benne, hogy az új rezsiszabályok mellett is kizárólag a rezsicsökkentett tarifa szerint kell fizetnie, a tárgyhónap utolsó napjáig tartó elszámolási időszakot feltételezve. Annak még óvatosabbnak kell lennie, aki szerint a számlájának mindenképpen lesz egy piaci áron elszámolt hányada is, hiszen nem mindegy, hogy mennyit vásárol a méregdrágán mért áramból, gázból, és mennyit az olcsóbból. A villamosenergia-kvóta fölötti használatért kiszámlázott piaci tarifa 95 százalékkal magasabb a hatóságinál, a piaci földgázé pedig 173 százalékkal.

Hétfőn hideg zuhany

Ezen a hétvégén – pontosabban a júliusi elszámolási időszak utolsó napjáig – még teljes körű a rezsicsökkentés adta védelem: még miszlikbe aprítható a kertben felhalmozott fa a villanyfűrésszel, dolgozhat a flex, de még a fűnyíró is, ha nem égett ki amúgy is a fű. (Persze minden csak a szombat–vasárnapi elektromos zajongásra vonatkozó szabályok betartásával.) Még egyszer felfűthető olcsón a medence, csordultig tölthető az elektromos autó árammal, és van tere a lakáson belüli energiafalásnak is: egész nap dolgozhat a mosógép, kivasalhatók a ruhahegyek, mehet a sütés-főzés, porszívózás, természetesen csúcsra járatott légkondi mellett, hogyan is másképp?

Azután vége. Igaz, a felelősen gondolkodó, egyébként is takarékoskodó emberek eddig sem használtak több áramot és gázt a feltétlenül szükségesnél, de akik nem ezt tették, most majd kijózanodnak. Sorra vehetik, de az elmúlt napokban tucatszámra született újságcikkekből is megtudhatják, hogyan faraghatják le az áram- és a gázszámlájukat. Arra is rájön mindenki, aki még nem tudta, hogy a háztartási elektromos berendezések energiafelhasználását mutató címke nem színes díszítőelem, hanem hasznos információ hordozója.

Kínlódás lesz naponta figyelni

Egy háztartásnak ahhoz, hogy kizárólag hatósági tarifát kelljen fizetnie, egy 31 napos hónapban többre kell figyelnie annál, mint hogy ne lépje túl az egy hónapban „büntetlenül" vételezhető 214 kilowattóra villamos energiát és 144 köbméter földgázt. (Igaz, vannak kedvezmények is.) Az MVM Next egyetemes szolgáltató ugyanis napi elszámolást alkalmaz, vagyis lakossági ügyfelének minden egyes nap az egy napra jutó felhasználás alatt kell maradnia. Ez a felhasználónak kényelmetlen lehet, de országos méretben észszerű, mert általa egyenletesebbé válik a felhasználás, amelynek a csúcsai is tompulnak. Szélső esetektől (például a nagyon kemény téltől vagy az új rezsiszabály szelídítésétől) eltekintve borítékolható, hogy augusztustól érdemben esik majd az összesített hazai lakossági áram- és gázfelhasználás, bár ennek várható mértékére a VG által faggatott elemzők egyelőre nem mertek becslést adni. Az azonban semmiképpen sem feltételezhető, hogy minden háztartás „bele tudná spórolni magát” a hatósági tarifás keretbe, hiszen egy részük mérete – ezzel az energiaigénye is – az átlagosnál jóval nagyobb, a fűtési idény pedig várhatóan mindenkit sarokba szorít. A távfűtéseseket nem érintik az új intézkedések, de piaci vélemények szerint nem lenne meglepő, ha országosan mérsékelni kellene majd a lakásokba küldött távhő mennyiségét.

A szomszéd tarifája…

Sok kritika szerint európai összevetésben az új jogszabály irreálisan magas piaci áram- és gázárat fizettet augusztustól a lakossággal a megszabott mennyiség feletti használatért. Nem mindegy persze, hogy ilyenkor az egyes országokban alkalmazott tarifa egészét, vagy csak az áram-, illetve a gázösszetevőjét hasonlítjuk össze, az pedig mindenképpen hiba, ha a hazai pluszfelhasználásárt kért árat más országok teljes tarifáihoz hasonlítjuk. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy a hazai végszámla a legtöbb háztartás számára kevert lesz: adott határig minden felhasználó továbbra is a rezsicsökkentett árat fizeti, és „csak” a határ feletti mértéket bünteti a jogszabály a magas árral.

A VG júniusi cikke szerint a paksi atomerőmű termel annyi áramot, amennyi elég a hazai lakosságnak. Megírtuk, hogy tavaly az erőműtársasághoz minden gigawattóra eladott áram után 11,5 millió, vagyis kilowattóránként 11,493 forint folyt be. Ebből kényelmesen kijönne az MVM Next társaság normál árszabás szerint lakossági A1 áramtarifájában lévő 13,17 forintos termékár-összetevő.

Majd a MEKH kiszámolja

Az, hogy az újfajta rezsiszámítás augusztusban mekkora terhet ró a hazai lakosságra más európai országokhoz képest, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) következő havi elemzéséből derül ki. Júniusban Budapesten volt a legolcsóbb a lakossági gáz, és a második legolcsóbb a lakossági áram az európai fővárosokra koncentráló jelentés uniós adatai szerint. Akkor egy kétkeresős, modellezett, hazai háztartás jövedelmének a 2,6 százalékát vitte el az áram- és a gázszámla kifizetése, e téren Budapest a második legjobb helyen állt. Az, hogy felsorolt pozícióink augusztusban hogyan változnak, a külföldi árak alakulásán is múlik. Az igazán fontos azonban nem a nemzetközi összehasonlítás lesz, hanem az, hogy mit hoz a tél a magyarországi lakosság áram- és gázellátása, továbbá annak költségei terén.