Az egyiptomi székhelyű Egyptian Financial & Industrial Co. vállalat számára szállított speciális, teljesen egyedi tervezésű generátoregységet a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. – olvasható a Ganzi közleményében. A transzformátorok, valamint nagy teljesítményű villamos motorok és generátorok gyártásával, illetve nagyfeszültségű készülékek szervizelésével foglalkozó magyar vállalat a közel százmillió forintos megrendeléssel megerősítette pozícióját az észak-afrikai térségben. A társaság készülékszerviz üzletága emellett az eddigi egyik legjelentősebb projektjét is teljesítette az észak-afrikai országban, egy hidrogenerátor helyszíni felújítása révén.

Fotó: Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft.

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. alapításának évében, 2020-ban indította újra a termelést a tápiószelei gyárban, amely a korábbi indiai tulajdonos, a finanszírozási problémákkal küzdő CG Electrictől került több mint 15 év után ismét magyar tulajdonba. A vállalat azóta folyamatosan növeli a termelés volumenét és szélesíti exportját, amit jól példáz, hogy az idei évre előirányozott megrendelésvolumen 80 százalékát már az első negyedévben teljesítette.

Bejáratott piac az egyiptomi

A most lezárult, közel százmillió forint értékű projekt keretében a magyar nehézgépgyártó vállalat a kairói székhelyű Egyptian Financial & Industrial Co. részére egy 3500 kilovoltamperes és 11 000 volt teljesítményű generátoregységet szállított Egyiptomba. A Ganz egyedi tervezésű, speciális generátoregységét a mezőgazdasági vegyi anyagok előállításával és forgalmazásával foglalkozó vállalat, annak műtrágyagyárában a technológiai fáradt gőzből származó hőenergia visszanyerésére használja majd fel. A kivételesen magas – 1500-as – fordulatszámmal működő generátor az üzem villamos teljesítményének kb. 50 százalékát fogja fedezni, ezáltal a felhasználás során üzemviteli költségekben jelentős megtakarítás érhető majd el a Egyptian Financial & Industrial Co. gyárában.

„Az egyiptomi piacon vállalatunk már az 1980-as évektől kezdve jelen van, az átszervezést követően, a Ganz új érájában viszont ez az első projektünk, amelyet a tervek szerint továbbiak követnek a jövőben.

Vállalatunk az idei évre vonatkozóan a további növekedést és piaci pozíciónk megerősítését tűzte ki célul, amelynek fontos részét képezte a tulajdonosi hátterünk és a tápiószelei gyárunk működésének stabilizálása, illetve exportunk fellendítése. A reorganizációs folyamat sikerességét, stabilizálódott működésünket pedig a most teljesített, több mint 250 ezer euró értékű egyiptomi megrendelésünk is bizonyítja” – mondta el Jan Prins, a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. ügyvezető igazgatója.

A Ganz munkatársai továbbá egy 75 MVA teljesítményű hidrogenerátor karbantartási munkálatait is elvégezték a szintén egyiptomi Asszuánban, a Hydro Plants Generation Company (HPGC) számára. Ez az elmúlt évek egyik legjelentősebb, a Ganz készülékszerviz üzletága által végzett felújítási projektjének tekinthető.

Az egyedi termékeken a fókusz

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. 2020-ban alakult, és miután a CG Electric Systems Hungary Zrt.-vel szemben 2020 júliusában felszámolási eljárás indult, a társaság nyilvános aukció keretében megvásárolta a tápiószelei Ganz-gyárat és az ahhoz tartozó eszközállományt, továbbá munkaszerződéseket kötött a társaság közel 300 korábbi munkavállalójával. A reorganizáció eredményeként, a vállalat megerősödve, több mint 15 év után újra 100 százalékban magyar tulajdonba került. A tápiószelei gyárban egyedi nagyfeszültségű villamos berendezések, így transzformátorok, motorok és generátorok gyártását végzi, illetve ehhez kapcsolódó szerviztevékenységeket is biztosít az ügyfelei számára. A vállalat több mint 300 munkavállalót foglalkoztat, ezáltal a régió egyik legjelentősebb munkaadója.