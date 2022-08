Az Ariston Thermo Hungária Kft. tetemes növekedéssel zárta az elmúlt pénzügyi évet. Értékesítésének nettó árbevétele 2020-ról 13 százalékkal, 8,89 milliárdra nőtt, az EBITDA-ja és az adózott eredménye pedig arányaiban az előbbi többszörösével javult: 81,6 százalékkal, 662,2 millióra, illetve 76,8 százalékkal, 586 millióra.

Fotó: My Ariston Program Magyarország / Facebook

A Magyarországon 1998 óta működő vállalat erőssége a kondenzációs kazánok és az elektromos vízmelegítők forgalmazása, amelyek piacán továbbra is tartja a dobogós helyét a közleménye szerint. A kft. ügyvezetője, Pavek Gábor az erőteljes növekedés folytatódására számít annak alapján, hogy cége piacát nagymértékben befolyásolják az állami ösztönzők, márpedig ezek még 2023 végéig elérhetők lesznek. Az igazgató kiemeli, hogy hatékonyan csökkenthető a régi építésű, gyengén hőszigetelt házak gázfelhasználása, ha a meglévő kazánt kondenzációs kazánra váltják. Még jobb eredmény érhető el a hőszivattyús technológiával történő későbbi kiegészítéssel.

„Egy ideje óriási lendületet vett a hőszivattyúk eladása, e téren 2024-ig közel háromszoros növekedésre számítunk”

– jelentette ki.

Meglátása szerint a folyamatos európai energiaár-növekedés is egyértelműen a hőszivattyúk irányába viszi a fogyasztókat, mert ezzel spórolhatnak a legtöbbet. A spórolást segíti az Ariston termékei esetében a hozzájuk kapcsolódó mobilapplikáció, amely mutatja a teljes energiafogyasztást.

Segített a CSOK, a babaváró és a kedvezményes építőipari áfa

Pavek Gábor azt tapasztalta, hogy az utóbbi években a CSOK és a babaváró hitel mozgatta a piacot, ezek nyomán ugyanis tavaly jócskán megnőtt a kondenzációs kazánok és az elektromos vízmelegítők értékesítése. E családi támogatásokat a kormány jövőre is továbbviszi, és még két évig életben mard az 5 százalékosra csökkentett építőipari áfakulcs is.

A legszerencsésebbek azok a háztartások, amelyek már hőszivattyút használnak, hiszen megmarad a kedvezményes H vagy Geo áramtarifa is, vagyis a legtöbbet továbbra is hőszivattyúval tudnak majd spórolni.

Fotó: Fülöp Norbert

Már a társasházaknak is megéri hőszivattyúra váltani, ugyanis az idén már egyes ipari kazánok között is elérhetők lesznek a hőszivattyús és szintén wifiről is irányítható modellek. Akinek pedig egyelőre nem fér bele a költségvetésébe a hőszivattyú és a napelem kombinációja, annak továbbra is a kondenzációs technika a legjobb megoldás. Ez főleg a társasházi lakásokban, az átfolyós vízmelegítők, a konvektorok és a hagyományos kazánok fokozatos cseréjével terjed el még jobban. Magyarországon mintegy kétmillió gázkazán működik, a lakosság 80 százaléka jelenleg is gázzal fűt. Az Ariston így arra számít, hogy a következő négy évben jócskán megszaporodik a régi kazánok újra cserélése.

Sikeres évet zárt az Ariston az ellátási láncok zavara ellenére

Az Ariston csoport 2021-es működését az ellátási lánc zavarai és az infláció jellemezte, amelyek nyomás alá helyezték az ipari és kereskedelmi tevékenységeket, és hatással voltak a csoport működésére is. Ennek ellenére a kft. anyavállalata rekorderedményt ért el 2021-ben, a tőzsdei bevezetés évében: bevétele 19,4 százalékkal, 1987 millió euróra, a korrigált EBIT-je 24,2 százalékkal, 203 millió euróra, az adózott eredménye pedig 41 százalékkal, 136 millió euróra nőtt. Szabad cash flow-ja 53,8 százalékkal, 88 millió euróra szűkült. A javasolt osztalék részvényenként 14 eurócent.

Tavalyi teljesítményét az Ariston erősnek minősíti minden üzletágban és földrajzi területen, amit a fűtés és a meleg víz iránti erőteljes globális kereslet is támogatott.

Az árfolyamváltozásoknak szerény, mínusz 0,4 százalékos negatív hatása volt. A nettó árbevételre vetített megfelelő árrés 9,8 százalékról 10,2 százalékra emelkedett. Az Ariston 2021-ben véglegesítette a Chromagen korábban bejelentett felvásárlását. A Chromagen az izraeli melegvíz-piac vezető szereplője, és erős pozícióval rendelkezik az ausztráliai építőipari csatornában.



Az Ariston albacinai hőszivattyúgyára. Fotó: Ariston

Az Ariston csoport globális vezetőnek nevezi magát a melegvíz-előállítás és helyiségfűtés, valamint az alkatrészek és égők fenntartható megoldásai terén. Mintegy 8000 munkatársa van, 43 országban vannak irodái, 25 gyártóüzeme működik és 26 kutatási és fejlesztési központtal rendelkezik öt kontinensen. Részvényeit 2021 novembere óta jegyzik a milánói Euronext tőzsdén.