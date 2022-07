Megugrott a kereslet a kályhák és a bojlerek iránt

Számos érintett termék kapcsán kiugró kereslettel szembesülhettek az online kereskedelmi cégek a rezsiárak módosításának bejelentését követő hét során. Az Olcsóbbat.hu ár-összehasonlító portál számos háztartási gép (többek között a bojlerek, a hűtő- és fagyasztószekrények, illetve a mosogatógépek) esetében tapasztalt az átlagos szint többszörösét kitevő érdeklődést, míg

a kályhák, kandallók kategóriájában egy hét alatt 14-szeresére nőtt az érdeklődők száma.

Az e-kereskedelem is azonnal megérezte az energia-veszélyhelyzet bejelenésének hatását: az átlag feletti fogyasztói díj ugrásszerű növekedésének hírére a háztartások azonnal megkezdték az energiamegtakarítási lehetőségek, illetve az alternatív energiaforrások felkutatását. Ennek keretében tömegesen mérték fel a kisebb fogyasztású, korszerűbb termékek beszerzési lehetőségeit is.

Fotó: Shutterstock

A háztartásokban jelentős energiát igényelnek a vízmelegítők, bojlerek, valamint a hűtőszekrények és a fagyasztók.

Előbbiekre hétszer, míg utóbbiakra ötször akkora érdeklődés mutatkozott a bejelentést követő napokban, mint a megelőző hét nap során.

A köztudatban a lakások világításának korszerűsítése már jó ideje fontos megtakarítási lehetőségként él, nem meglepő tehát, hogy a lámpák és egyéb világítástechnikai eszközök iránt is három és félszeres érdeklődést mértek a vizsgált időszakban. Az alacsony fogyasztású világítótestek közül különösen a LED-es megoldásokat keresték az érdeklődők. Fentieken kívül a mosogatógépek és a tűzhelyek, főzőlapok keresési adataiban mutatkozott jelentős kiugrás a portálon.

A hálózati elektromosáram-fogyasztás visszafogásának további eszköze lehet alternatív energiaforrások igénybevétele is. A napelemek iránt hatszoros, míg a szélgenerátorok iránt hétszeres érdeklődést tapasztaltak az összehasonlító oldal munkatársai. Az energiabiztonság is érezhetően fontos szempont a háztartások számára, amit a különféle áramfejlesztők iránt másfélszeresére növekvő kereslet is jól mutat.

„Noha az érdeklődések, illetve a webshopok oldalaira való átkattintások nem jelentik automatikusan a vásárlások ilyen arányú megugrását is, az bizonyos, hogy a rezsiköltségek drasztikus megemelkedésének lehetősége a lakosság széles körét sarkalta megtakarítási megoldások keresésére. Várható, hogy (alacsonyabb szinten) a további hetekben is fennmarad a fokozott érdeklődés a felsorolt termékkörök iránt, és az első emelt összegű rezsiszámlák kézbesítését követően egy újabb érdeklődési hullám is elindul majd ebben a termékkörben” – magyarázta Dévavári Dezső.